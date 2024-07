Życie mieszkanki Krosna było zagrożone. Mimo późnej nocy, policjanci ruszyli na poszukiwania

Policjanci z województwa lubuskiego otrzymali niepokojące informacje. Okazało się, że jedna z mieszkanek Krosna zaginęła. Ustalili, że mogła znajdować się w niebezpiecznej sytuacji, potencjalnie zagrażającej jej zdrowiu, a nawet życiu. Zdarzenie miało miejsce w środę.

Natychmiast zaczęli jej szukać. Dzięki błyskawicznej reakcji udało się ją uratować

Kobieta nie miała przy sobie smartfona, więc nie było możliwości kontaktu z nią poprzez połączenie telefoniczne. Poza tym słońce dawno temu zaszło, a w nocy widoczność jest bardzo słaba. Mimo tych niezwykle trudnych warunków policjanci nie poddali się – postanowili odnaleźć kobietę i jej pomóc.

„Decyzją Komendanta Powiatowego Policji w Krośnie Odrzańskim ogłoszony został alarm dla jednostki” – czytamy. Nikt nie wiedział, gdzie może znajdować się kobieta. Mundurowi krok po kroku analizowali sytuację i weryfikowali kolejne miejsca, gdzie potencjalnie mogła przebywać. W końcu, po kilku godzinach, udało im się ją namierzyć.

„Kobieta została odnaleziona i przekazana załodze pogotowia ratunkowego, która objęła ją specjalistyczną opieką” – czytamy.

Przy tej okazji policjanci zwrócili się do obywateli z apelem, by – w sytuacji gorszego samopoczucia – nie wstydzili się prosić o pomoc. Zasugerowali kontakt ze specjalistami, którzy chętnie wysłuchają każdego i doradzą, jakie kroki podjąć, by dana osoba mogła poradzić sobie z sytuacją, która ją przytłoczyła. Takie chwile przydarzają się każdemu.

Myśli samobójcze, depresja? Tu znajdziesz pomoc

Jeśli zmagasz się z myślami samobójczymi, nie wahaj się szukać wsparcia! Pamiętaj, że istnieje szereg ludzi oraz instytucji, które są w stanie pomóc ci w każdym problemie.

W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia twojego bądź drugiej osoby zadzwoń pod numer alarmowy – 112.

Warto wiedzieć, że fachową i bezpłatną pomoc psychologiczną można uzyskać również pod jednym z wybranych telefonów:

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (całodobowo) 116 111

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (całodobowo) 800 12 12 12

Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (całodobowo) 800 70 2222

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (całodobowo) 800 12 00 02

Infolinia pomocowa dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów (całodobowo) 800 080 222

Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 116 123

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 10

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji 22 594 91 00

Policyjny Telefon Zaufania 800 12 02 26

Możesz także skorzystać z pomocy w poradniach zdrowia psychicznego. Kontakt do takiego miejsca znajdziesz w Internecie, wpisując w wyszukiwarce „poradnia zdrowia psychicznego” oraz swoje miasto/województwo. Jeśli potrzebujesz pilnej konsultacji psychiatrycznej, możesz udać się na izbę przyjęć najbliższego szpitala psychiatrycznego.

Poradnie pedagogiczno-psychologiczne w szkołach

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Lokalne ośrodki (centra) interwencji kryzysowej

