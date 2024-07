Tragiczny wypadek na Pomorzu. 9-letnia dziewczynka nie przeżyła

W niedzielę przed południem, na trasie Miastko- Chlebowo (województwo pomorskie), doszło do śmiertelnego wypadku. Na miejscu obecni są funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Bytowie, którzy pod nadzorem prokuratury prowadzą czynności.

9-letnie dziecko nie żyje

Pomorska policja podaje, że kierowca land rovera miał w trakcie wykonywania manewru wyprzedzania z nieustalonych jeszcze przyczyn spowodować, że kierowca opla nagle stracił panowanie nad samochodem. Następnie zjechał z drogi i zatrzymał się na drzewie.

Gdy na miejsce przybyły służby, natychmiast ruszono na pomoc 9-latce, która była jedną z pasażerek pojazdu. Choć starano się ją uratować, reanimacja nie pomogła – zmarła. W pojeździe znajdował się też 4-latek, o którego życie toczy się walka. „Pozostałe ranne osoby zostały przetransportowane do szpitali” – informują mundurowi. W samochodzie marki opel znajdowały się cztery osoby – przekazała Polskiej Agencji Prasowej komisarz Karina Kamińska – rzeczniczka prasowa Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.



Funkcjonariusze zabezpieczają na miejscu ślady, a także m.in. rozmawiają ze świadkami. Ustalają teraz okoliczności, w jakich doszło do wypadku, by poznać ostateczną przyczynę zdarzenia. Mundurowi zaapelowali na Facebooku do kierowców, by byli ostrożni na drodze. Wskazali, że bezpieczeństwo zapewnia jedynie stosowanie się do przepisów ruchu drogowego i niepodejmowanie ryzykownych zachowań. Jak podają, nie warto pod wpływem chwili przeceniać swoich możliwości.

Borzęcin Duży. 12-latek nie żyje. Został potrącony



Na początku lipca doszło do wypadku na terenie Mazowsza, w miejscowości Borzęcin Duży, który skończył się śmiercią 12-letniego chłopca. Kierowca bmw miał wjechać w dzieci, które jechały na rowerach wzdłuż chodnika. Drugi z 12-latków, który przeżył wypadek, ale wymaga teraz pilnej pomocy lekarskiej, trafił do jednej z placówek medycznych w Warszawie.

