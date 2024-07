Ostateczna decyzja ws. KPO dla Polski. UE zdecydowała

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowała w mediach społecznościowych, że Rada Unii Europejskiej ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) przyjęła we wtorek projekt zmienionej decyzji wykonawczej Rady UE zatwierdzającej zmiany w polskim Krajowym Planie Odbudowy. To formalny koniec procesu rewizji polskiego KPO. „Dowiezione” – skomentowała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Minister wyjaśniła, że „teraz czas intensywnych inwestycji”. To oznacza, że Polska może w najbliższym czasie złożyć drugi i trzeci wniosek o płatność z KPO, co resort zrobi na przełomie sierpnia i września. Pieniądze z refundacji mają wpłynąć pod koniec 2024 r. Kolejne wnioski o przelew dla Polski mają zostać złożone pod koniec roku. Według Pełczyńskiej-Nałęcz ma być jeszcze większy niż poprzedni.

Rada UE właśnie przyjęła rewizję KPO

MFiPR tłumaczy w komunikacie, że „celem rewizji Krajowego Planu Odbudowy było umożliwienie realizacji reform i inwestycji, które są w nim zapisane”. Resort dodał, że przebieg rewizji był rekordowo krótki, bo udało się go przeprowadzić w 3,5 miesiąca. „Podstawą zmian był przegląd stanu realizacji reform i inwestycji zawartych w KPO, przeprowadzony przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, wraz z innymi resortami, w styczniu 2024 r”. – czytamy.

W połowie marca miały miejsce miesięczne konsultacji publiczne zmian zgłoszonych do rewizji Krajowego Planu Odbudowy. Pod koniec kwietnia rząd przyjął przedłożoną przez Pełczyńską-Nałęcz uchwałę ws. zmiany KPO. Potem rewizję wysłano do Komisji Europejskiej. KE 1 lipca zatwierdziła wniosek Polski i przedstawiła projekt zmienionej decyzji wykonawczej Rady UE zatwierdzającej zmiany w Krajowym Planie Odbudowy. Zaakceptowano ok. 95 proc. zgłoszonych zmian.

