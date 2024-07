Brutalne włamanie do domu w Wielkopolsce. Matka nie żyje, syn w szpitalu

Kobieta nie żyje a jej syn z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. To bilans brutalnego włamania do jednego z domów w Środzie Wielkopolskiej.

Do dramatycznych wydarzeń doszło w nocy z soboty na niedzielę 28 lipca. W jednym z domów przy ulicy Dąbrowskiego miało miejsce włamanie. Okoliczności przestępstwa nie są znane. Nie wiadomo, czy złodzieje byli przypadkowymi osobami, czy też znali właścicieli posesji. Środa Wielkopolska. Brutalne włamanie do domu. Nowe informacje Z informacji lokalnych mediów wynika, że kobieta, która była obecna w domu podczas napaści, odniosła tak poważne obrażenia, że jej życia nie udało się uratować. Syn właścicielki w ciężkim stanie został przewieziony karetką do szpitala w Poznaniu. Według nieoficjalnych ustaleń, ofiara napaści to znana w okolicy lekarz stomatolog. Na miejscu zdarzenia od wczesnych godzin porannych pracują ekipy śledcze ze Środy Wielkopolskiej i z KWP w Poznaniu. Łukasz Paterski z Policji Wielkopolskiej przekazał, że funkcjonariusze prewencji zabezpieczają miejsce zdarzenia, a dochodzeniowcy i technicy kryminalistyki, eksperci z laboratorium działają wewnątrz mieszkania m.in. robią szczegółowe oględziny. Służby na razie bardzo oszczędnie informują o sprawie. – Znaleźliśmy na miejscu zwłoki kobiety, a jej syn jest w szpitalu. Na miejscu pracują nasze ekipy śledcze. Na ten moment więcej informacji nie udzielamy – powiedział. Czytaj też:

Pijany policjant dachował w centrum Warszawy. Nowe informacje o wypadkuCzytaj też:

Brutalny atak w centrum Warszawy. 28-latka raniona nożem