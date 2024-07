Jechał hulajnogą elektryczną. Doszło do tragedii

Do zdarzenia doszło 31 lipca nad ranem – podaje lokalny serwis glos24.pl. Niedługo po wypadku na miejsce wezwano służby. W zdarzeniu drogowym wzięły udział dwa pojazdy – ważący kilka ton samochód dostawczy i hulajnoga napędzana przez silnik elektryczny.

„Kierujący jednośladem poniósł śmierć na miejscu” – podaje redakcja.

Sułkowice. Tragedia na przejściu dla pieszych

Więcej szczegółów zdarzenia podał na Facebooku Regionalny Reporter. Wskazał, że do potrącenia doszło na oznakowanym przejściu dla pieszych. Na miejsce wezwano policję, zespół ratownictwa medycznego i straż pożarną. Głos24.pl podaje, że teraz wyjaśnieniem okoliczności tragedii zajmie się policja.

Komenda Powiatowa Policji Myślenice poinformowała na Facebooku, że droga, na której doszło do zdarzenia, została tymczasowo zablokowana. Kilka godzin później stała się jednak przejezdna.

Jazda hulajnogą. Policja przypomina zasady

Co roku mundurowi apelują, by poruszając się hulajnogą elektryczną po drodze dla rowerów lub pieszych zachować ostrożność. Tyczy się to zarówno właścicieli jednośladów, jak i kierowców samochodów.

„Korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jesteśmy zobowiązani zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszym. Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 kilometrów na godzinę, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy chodnik został usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów” – podkreślają mundurowi.

Przypominają również, że osoba na hulajnodze „korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązana jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu”. Nie można też używać maszyny do ciągnięcia lub holowania innego pojazdu, a także do przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku.

facebookCzytaj też:

10-latek zmarł w tragicznych okolicznościach. Policja wyjaśnia sprawęCzytaj też:

Katastrofa lotnicza w Holandii. Samolot runął na autostradę