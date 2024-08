Kosiniak-Kamysz ogłosił nową umowę. Produkcja wyrzutni wchodzących w system Patriot w Polsce

W poniedziałek 12 sierpnia w 3. Warszawskiej Brygadzie Rakietowej Obrony Powietrznej w Sochaczewie doszło do podpisania umowy pomiędzy Hutą Stalowa Wola S.A. a Raytheon Polska na produkcję 48 wyrzutni M903, wchodzących w skład systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot w ramach II fazy programu WISŁA. W ceremonii wzięły władze udział MON na czele z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński.

Umowa rozpoczyna podpisywanie kontraktów na dostawę w latach 2027–2029 kolejnych komponentów z polskim przemysłem. „System przeciwlotniczy i przeciwrakietowy Patriot jest jednym z głównych elementów, tworzących system obrony powietrznej kraju” – podkreśliło na wstępie Ministerstwo Obrony Narodowej.

Nowa umowa na sprzęt dla polskiej armii

„Jego podstawowym zadaniem jest zwalczanie taktycznych rakiet balistycznych krótkiego zasięgu (w tym manewrujących), rakiet samosterujących oraz pilotowanych środków napadu powietrznego w całym zakresie prędkości i wysokości lotu, wykorzystywanych przez lotnictwo taktyczne, jak również zwalczanie bezpilotowych statków powietrznych” – dodano.

W pierwszej fazie programu Polska pozyskała dwie baterie systemu Patriot w konfiguracji obejmującej m.in. pociski PAC-3 MSE oraz system IBCS. Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polska była pierwszym i jedynym państwem, która uzyskała ten system. Minister obrony narodowej zaznaczył, że umowa opiewa na kwotę 1,2 mld dol.

Polska zamówiła wyrzutnie M903. Władysław Kosiniak-Kamysz: Obejmując urząd postawiłem sobie cel

– Obejmując urząd postawiłem sobie za cel transformację polskiej armii. Obrona powietrzna i przeciwrakietowa to coś, co buduje się wiele lat. Naszą filozofią jest bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Te wyrzutnie, które stoją za mną, będą produkowane w Polsce. To jest też spełnienie naszej obietnicy – powiedział szef MON.

Czytaj też:

Wielkie zmiany personalne w armii. Kosiniak-Kamysz sprząta po MacierewiczuCzytaj też:

Kosiniak-Kamysz chce dokonać zmian w wojsku. To koniec słynnej szachownicy?