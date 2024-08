Nagły zwrot ws. przesłuchania Izabeli P. Na jaw wychodzą nowe fakty

Na środę 21 sierpnia zaplanowano przesłuchanie odnalezionej Izabeli P. Śledczy przekazali, że zostanie ono przeniesione na inny termin. Ewa Węglarowicz-Makowska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze wyjaśniła, że powodem jest stan zdrowia 35-latki. Bezpośrednio po odnalezieniu Izabela P. także stwierdziła, że nie jest gotowa na rozmowę ze śledczymi z uwagi na swoją kondycję psychiczną i fizyczną.

Izabela P. odnaleziona. Nowe informacje o jej stanie zdrowia

Odnaleziona kobieta trafiła do szpitala św. Łukasza w Bolesławcu. – Została przyjęta do szpitalnego oddziału ratunkowego w stanie ogólnym dobrym w trakcie wywiadu. Nie obserwujemy u pacjentki żadnych zmian, takich, które by prowadziły do wygłodzenia czy też do odwodnienia skrajnego – poinformował szef placówki Kamil Barczyk. – Po badaniu fizykalnym zostały zlecone wszystkie wyniki badań laboratoryjnych, ale również lekarz stwierdził zaburzenia chodu, więc została zlecona jeszcze tomografia – dodał.

Kamil Barczyk podkreślił, że„pacjentka jest w pełnym kontakcie z personelem medycznym, odpowiada na pytania dotyczące swojego stanu zdrowia, jednak nie podzieliła się informacjami na temat wydarzeń, które miały miejsce od momentu jej zaginięcia do chwili obecnej”.

Izabela P. odnaleziona. Co wiadomo w sprawie?

Izabela P. była poszukiwana od 9 sierpnia. Trop w sprawie 35-latki urywał się na 78. kilometrze autostrady A4, gdzie został znaleziony pojazd kobiety, a w środku jej telefon. W aucie nie znaleziono jednak plecaka z dokumentami. W poszukiwania, oprócz służb oraz najbliższych członków rodziny włączyli się także członkowie wspólnoty Świadków Jehowy, do których należała rodzina Izabeli P.

We wtorek 20 sierpnia nastąpił przełom w sprawie. Izabela P. została odnaleziona w Bolesławcu, „cała i zdrowa”. Miała zapukać do drzwi znajomych, ci poinformowali o tym policję. Prokuratura potwierdziła tę wersję wydarzeń. Ewa Węglarowicz-Makowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze przekazała, że „Izabela jest w dobrym stanie. Jest wygłodzona, wycieńczona, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo”.

