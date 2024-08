Uczestnik Campusu Polska zaskoczył Bodnara. „To wstyd, jestem rozczarowany”

„Praworządność w praktyce” – pod takim hasłem odbyło się jedno z ostatnich spotkań podczas tegorocznego Campusu Polska Przyszłości. Ze zgromadzoną w Olsztynie publicznością rozmawiali minister sprawiedliwości Adam Bodnar oraz wiceszefowa Komisji Europejskiej ds. wartości i przejrzystości Vera Jourova.

Decyzja Tuska wywołała burzę. Bodnar zareagował

Adam Bodnar został zapytany przez jednego z uczestników o sprawę nowego prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. – Chciałbym zapytać o decyzję premiera. To wstyd. Jestem naprawdę rozczarowany. Nie mogę zrozumieć tej decyzji. Obiecał Komisji Europejskiej, że Polska przywrócić praworządność, a teraz robimy to samo, co wcześniej. Legalizujemy wszystkie zmiany prawne, które w poprzednich latach wprowadził PiS – powiedział Karol, student prawa z Warszawy.

Poprzez kontrasygnatę do decyzji Andrzeja Dudy Donald Tusk wyraził zgodę, aby Krzysztof Wesołowski został komisarzem do przeprowadzenia wyboru szefa izby. Jest to neosędzia, który trafił do Sądu Najwyższego na mocy ustawy PiS o KRS.

Decyzja ta wywołała falę kontrowersji a na Donalda Tuska spadła fala krytyki. Podczas konferencji prasowej premier tłumaczył, że urzędnik odpowiedzialny za przygotowanie do podpisywania nie dostrzegł polityczności dokumentu, który stanowił o nominacji dla neosędziego przez prezydenta. Szef rządu zapewnił, że to był błąd.

Campus Polska. Bodnar o decyzji Tuska

W odpowiedzi Adam Bodnar przypomniał, że „Donald Tusk powiedział wprost, że nie jest odpowiedzialny za tą decyzję”. – Podkreślił, że to był błąd. Nie można tego traktować jako przeszkody na drodze tego, co robimy, aby zaprowadzić w Polsce praworządność. Ta jedna decyzja nie zatrzyma zmian w wymiarze sprawiedliwości, nad którymi pracujemy. Jeszcze raz odwołam się do konferencji Donalda Tuska: szef rządu wziął odpowiedzialność za całą sprawę i zapewnił, że to był błąd – zaznaczył minister sprawiedliwości podczas Campusu Polska.

Jednocześnie Adam Bodnar zapewnił, że ta jedna sytuacja nie ma wpływu na zobowiązania rządu do uchwalania ustaw dotyczących Sądu Najwyższego i KRS. – Jestem odpowiedzialny za uchwalanie ustaw w tej sprawie i w ciągu kilku najbliższych dni zaprezentuje gotowe projekty – zapowiedział szef resortu sprawiedliwości.

