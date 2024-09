Trybunał Konstytucyjny zdecydował. Chodzi o działanie komisji ds. Pegasusa

Sejmowa komisja śledcza do spraw Pegasusa działała do niedawna mimo nakazu wstrzymanie jej prac przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Decyzja sędziów TK miała związek z wnioskiem złożonym do tej instytucji przez Prawo i Sprawiedliwość pod koniec marca 2024 roku. PiS uważał, że zakres prac komisji jest zdecydowanie zbyt szeroki.

- Pomimo wydania przez TK zabezpieczenia, które zobowiązuje komisję ds. Pegasusa do powstrzymania się od dokonywania jakichkolwiek czynności, komisja będzie nadal pracowała i wyjaśni aferę, z którą mieliśmy do czynienia – mówiła wówczas szefowa tej komisji śledczej Magdalena Sroka (PSL-TD), której wypowiedź przytoczyła telewizja Polsat News.

Trybunał Konstytucyjny: Działanie komisji ds. Pegasusa niezgodne z konstytucją

We wtorek sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zdecydowali, że zakres działania sejmowej komisji do spraw Pegasusa nie jest zgodny z konstytucją. Pod wyrokiem podpisali się Zbigniew Jędrzejewski, Stanisław Piotrowicz i Jarosław Wyrembak, sędziowie kojarzeni do tej pory z Prawem i Sprawiedliwością.

Sejmowa Komisja Śledcza ds. Pegasusa

Organ zgodnie z zapowiedzią członków koalicji rządzącej powołano w styczniu tego roku. Komisja ma zbadać legalność i celowość działań podejmowanych za rządów Prawa i Sprawiedliwości, z wykorzystaniem oprogramowania szpiegowskiego Pegasus.

Oprogramowanie to było wykorzystywane przez rząd, policję i służby specjalne w ciągu 8 lat pomiędzy 2015 a 2023 rokiem. Przy jego pomocy podsłuchiwano i przechwytywane wiadomości tekstowe sędziów, prokuratorów i polityków.

Zdaniem posłów Prawa i Sprawiedliwości zakres pracy komisji jest zbyt szeroki, począwszy od badanego czasu, jak i obszarów działania samego systemu.

