„Ciężka noc w Głuchołazach”. Ewakuowano mieszkańców, prognozy są katastrofalne

Gmina Głuchołazy w województwie opolskim poinformowana o zarządzeniu ewakuacji mieszkańców prawostronnej części miasta Głuchołazy, konkretnie ulic: Moniuszki, Opolska, Sikorskiego, Ligonia. Osoby ewakuowane muszą wyrazić na to zgodę. Ewakuacja jest prowadzona do Publicznej Szkoły Podstawowej numer 3 w Głuchołazach. Częściowa ewakuacja nastąpiła również w miejscowość Morów.

Tomasz Siemoniak odebrał bieżące meldunki o sytuacji powodziowej

„Ciężka noc w Głuchołazach. Przed godziną 3 wobec podnoszącego się stanu Białej Głuchołaskiej i po naradzie z MSWiA i KG PSP burmistrz podjął decyzję o ewakuacji mieszkańców kilku ulic przylegających do rzeki. Do akcji ruszy 60 policjantów, a miasto i rzekę zabezpiecza w tej chwili 100 strażaków. Zostajemy z wiceministrem Leśniakiewiczem do rana w powiecie nyskim – o 8 rano sztab kryzysowy w starostwie” – skomentował minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak.

Wcześniej podano, że Urząd Miejski w Głuchołazach wprowadził całodobowy dyżur telefoniczny. Kontakt możliwy jest w przypadkach zagrożenia. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, w związku z ciągłymi, intensywnymi opadami deszczu oraz ze względu na wysoki stan wody na rzece Biała Głuchołaska, Straż Pożarna zdecydowała również o zamknięciu mostu tymczasowego. Przejazd jest niemożliwy.

Głuchołazy. Najwyższe sumy opadu od piątku

Państwowa Straż Pożarna relacjonowała, że „na czas budowy nowego mostu (stary w trakcie rozbiórki, nowa przeprawa w budowie) nad rzeką Biała Głuchołaska, został ograniczony przepływ wody i rozebrano tam część wału”. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że w Głuchołazach jest druga najwyższa suma opadu, licząc od piątku 13 września od godz. 08:00 i wynosi 122,0.

Rzeka Biała Głuchołaska jest aktualnie powyżej stanu alarmowego. Obecnie ma 463 cm, a stan alarmowy wynosi 330 cm. Optymistycznie nie są również prognozy. W niedzielę spodziewane jest 556 cm. W poniedziałek stan wody ma wynieść 511 cm.

