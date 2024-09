Unijne wsparcie w Polsce. Tusk podaje kwotę i mówi o „ściągnięciu” van der Leyen

Polskie władze zabiegają o unijne wsparcie dla obszarów kraju dotkniętych powodzią. Polska może tu skorzystać z dwóch rodzajów pomocy.

Powódź w Polsce, Tusk podaje kwotę unijnego wsparcia

- Są dwa systemy pomocy europejskiej – pierwszy nie jest związany z pieniędzmi, ale ze sprzętem, ludźmi i technologiami, to mechanizm obrony cywilnej. (...) Pomoc finansowa jest natomiast dopiero po ocenie skutków powodzi. Nie trzeba się po to zgłaszać, to będzie ponad miliard euro doraźnego funduszu dla poszkodowanych państw, z którego będziemy mogli czerpać – zapewnił premier podczas wspólnej konferencji prasowej premiera Donalda Tuska z szefem WOŚP, Jerzym Owsiakiem.

Druga ścieżka to tzw. Fundusz Solidarności. By z niego skorzystać, koniecznie jest dokonanie szacunkowych kosztów poniesionych strat. Na ich podstawie KE dokonuje wstępnej oceny.

By skorzystać z wypłat w ramach tego funduszu w przypadku „poważnej klęski żywiołowej" całkowite szkody bezpośrednie muszą przekraczać 3 mld euro. W przypadku tzw. „klęski regionalnej" powstałe szkody muszą przekraczać 1,5 proc. regionalnego PKB. Na złożenie wniosku Polska ma 12 tygodni.

„Fundusz Solidarności Unii Europejskiej nie jest więc instrumentem szybkiego reagowania – zauważa RMF24. Jeżeli KE zaakceptuje wniosek, to przedkłada go jeszcze do zatwierdzenia PE i Radzie UE. A to może potrwać kilka miesięcy. Gdy to nastąpi, to cała pomoc jest wypłacana w jednej racie”.

Von der Leyen w Polsce

Szef Rady Ministrów zapowiedział też, że ma zamiar zaprosić do Polski przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen.

– Nie chce wyprzedzać faktów, ale myślę, że ściągniemy tutaj do Wrocławia szefową KE w najbliższych dniach, a może i godzinach, żeby na własne oczy zobaczyła, jak bardzo poważne są te potrzeby i żeby myśleli (w PE – przyp. red.) o zarezerwowaniu większych środków – poinformował premier.

WOŚP wesprze powodzian

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już w poniedziałek informowała o wsparciu dla powodzian.

– WOŚP już wczoraj oświadczyła, że przekazuje 40 mln złotych do dyspozycji na najbardziej potrzebne zakupy: środki, które można kupić od razu i przekazać je do najbardziej potrzebujących miejsc – poinformował Jerzy Owsiak.

Miejsca, do których trafi pomoc, mają być ustalone wspólnie z rządem. Gdy fundusze się skończą, WOŚP będzie przekazywać środki z uruchomionej właśnie specjalnej zbiórki. Do tej pory zebrano podczas niej 4 mln zł. Osobnym torem WOŚP przekaże nowy sprzęt do szpitali w Kłodzku, Nysie i Głuchołazach.

