Policja zapowiada stanowczą reakcję. Chodzi o szabrowników

Niż genueński sprowadził ulewy nad południowo-zachodnią część Polski. Wiele miast zostało zalanych, a ze skutkami powodzi nieustannie walczą służby. Trudna sytuacja jest m.in. w Raciborzu.

– Jeszcze nie przeszła (fala powodziowa – red.), natomiast poziom wody w zbiorniku Racibórz Dolny już się nie zwiększa, co daje możliwość stopniowego spuszczania z niego wody Odrą. To skutkuje tym, że u nas stan wody jeszcze się utrzymuje, ale już nie rośnie, a w najbliższym czasie, w zasadzie to już teraz, powinien zacząć opadać. Tylko tu ważne, żeby pamiętać, że mamy „na plecach” pełny zbiornik, który też musi być w bezpieczny sposób opróżniany, a to przekłada się na poziom wody – powiedział w wywiadzie dla Interii Jacek Wojciechowicz, prezydent Raciborza.

Skandaliczne zachowanie podczas powodzi. Policja ostrzega

Niestety, są osoby, które próbują wzbogacić się na nieszczęściu innych. Polska policja w mediach społecznościowych wystosowała ostrzeżenie do złodziei. „Wszyscy, którzy będą chcieli się wzbogacić na krzywdzie ludzkiej, zamiast pomóc powodzianom i podniosą rękę na ich mienie, spotka bezwzględna reakcja organów ścigania” – czytamy.

„Policjanci, także nieumundurowani z pionu kryminalnego, są wszędzie tam, gdzie trzeba pilnować dobytku tych, którzy na czas powodzi zmuszeni byli udać się w bezpieczne miejsce. Na terenach objętych powodzią jest już ponad 8700 policjantów” – podkreślili mundurowi.

Na temat skandalicznych praktyk wypowiedział się także dr Franciszek Krynojewski. – Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisiu zostali okradzeni, a złodzieje wybili w ich samochodach szyby. Nie wiem, jakim trzeba być człowiekiem, żeby posunąć się do czegoś takiego. Mam nadzieję, że te osoby zostaną namierzone i ukarane – podkreślił w rozmowie z „Wprost”. Ekspert ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego przedstawił także krótką instrukcję, jak przygotować się na sytuację awaryjną, a także skrytykował zjawisko tzw. turystyki powodziowej.

