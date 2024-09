Blisko 3 mln Polaków musi wymienić dokumenty. Inaczej posypią się kary

Nowe przepisy dotyczące dowodów osobistych wiążą się m.in. z wymianą dokumentów na te z odciskiem palca, co podnosi poziom bezpieczeństwa. Warto pamiętać, że wymiana dowodu osobistego jest obowiązkowa, a brak ważnego dokumentu może powodować poważne konsekwencje.

Blisko 3 mln dowodów straci ważność. Mogą pojawić się kary

Jak informuje „Fakt”, w tym roku dokumenty powinno wymienić 2 mln 701 tys. 799 osób! To między innymi osoby, które w 2014 roku osiągnęły pełnoletniość i otrzymały dowód terminowy na okres 10 lat.

„Fakt” zauważa, że na razie urzędy gmin rozpatrują wnioski na bieżąco. Ze względu na liczbę petentów ta sytuacja może się jednak zmienić, warto więc udać się do urzędu jak najszybciej.

Nieważny dowód osobisty. Co za to grozi?

Brak ważnego dokumentu tożsamości może przynieść wiele problemów. Co najważniejsze każdy musi samodzielnie zadbać o wyrobienie nowego dowodu. Przy pomocy nieważnego dowodu nie można np. odebrać dokumentów z urzędów i instytucji oraz listów poleconych z poczty i u kurierów. Z czasem zablokowane zostają również dostępy do kont bankowych. Nim to się stanie, zostaniemy wcześniej poinformowani o tym przez bank. Co istotne, próba legitymowania się nieważnym dokumentem może zakończyć się grzywną nawet do 5 tys. zł.

Aplikacja mObywatel – tylko w kraju

Pewną formą ratunku dla osób nieposiadających aktualnego dowodu może być aplikacja mObywatel. Elektroniczny dowód osobisty jest traktowany niemal na równi z plastikowym, ma jednak pewne ograniczenia. Po pierwsze, nie obowiązuje poza granicami kraju. Oznacza to, że nie zostaniemy np. wpuszczeni na pokład samolotu lecącego za granicę, legitymując się dowodem w aplikacji.