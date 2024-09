W zderzeniu pod Lublińcem zginęli obaj kierowcy. Jeden z nich był znanym biznesmenem

Do opisywanego tutaj wypadku doszło w piątek 13 września. Przed godziną 11 na DK 11 zderzyły się dwa samochody osobowe: Infiniti oraz Volkswagen Passat. – Niestety, w wyniku poniesionych obrażeń obaj kierowcy ponieśli śmierć na miejscu. Policjanci lublinieckiej drogówki pod nadzorem prokuratury ustalają przyczyny zdarzenia — oznajmiła asp.szt. Monika Wacławek z policji w Lublińcu.

Śmiertelny wypadek na DK 11

Jak zaznaczono, warunki atmosferyczne o tamtej porze były trudne. Mogło to przyczynić się do wypadku. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu informowali, że ofiarami kolizji byli 52-letni kierowca z volkswagena i 57-letni prowadzący infiniti. Konieczne było zablokowanie drogi i wytyczenie objazdów.Odolanowa. O śmierci biznesmena poinformowała w mediach społecznościowych jego żona oraz parafia, do której przynależał.

„W miniony piątek odszedł do wieczności nasz Parafianin, Przemysław (...) z Gorzyc Małych. Pogrzeb Jego odbędzie się w najbliższych dniach. Polecajmy Go Bożemu Miłosierdziu. Dobry Jezu a nasz Panie” – pisano w ogłoszeniach duszpasterskich parafii p.w. Świętej Barbary w Odolanowie.

Jak później poinformowano, pogrzeb odbędzie się w piątek 20 września o godzinie 12. Po mszy świętej w kościele p.w. Świętej Barbary w Odalonowie-Górce nastąpi pochówek na przykościelnym cmentarzy.

Czytaj też:

Spowodował tragiczny wypadek w Warszawie. Nowe informacje ws. Łukasza ŻakaCzytaj też:

Przez niego zginęła trzyosobowa rodzina. Szef MSZ reaguje ws. Sebastiana M.