Tragiczny wypadek w Pinczynie. Nie żyje 4-letnia dziewczynka

W nocy z soboty na niedzielę 22 września, ok. godz. 1:30, doszło do tragicznego wypadku w Pinczynie (powiat starogardzki). Jak poinformowało RMF FM, 4-letnia dziewczynka wyszła z samochodu, potem wybiegła zza pojazdu na jezdnię i wtedy została potrącona. Nie ujawniono żadnych dodatkowych szczegółów dotyczących zdarzenia.

Tragiczny wypadek w Pinczynie. Nie żyje 4-letnie dziecko

Asp. sztab. Karolina Przybyłowicz z Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim przekazała, że obrażenia, które odniosła w czasie wypadku dziewczynka, okazały się śmiertelne. Śledczy prowadzą działania w celu szczegółowego wyjaśnienia wszelkich okoliczności zdarzenia. Za kierownicą auta, przez które zostało potrącone dziecko, siedział 23-latek. Mężczyzna w chwili zdarzenia był trzeźwy – tak samo jak kierowca drugiego pojazdu.

To kolejne tragiczne informacje w czasie weekendu. Wczoraj do wypadku doszło na drodze krajowej nr 74 w miejscowości Lechów, w powiecie kieleckim. Początkowo informowano, że w wyniku zdarzenia zmarła jedna osoba, a 17 zostało rannych. Po kilku godzinach bilans ofiar zwiększył się do dwóch.

– W busie jadącym krajową trasą numer 74 od Kielc w kierunku Opatowa prócz 65-letniego kierowcy było 17 zawodników w wieku od 16 do 18 lat oraz ich trener. Między miejscowościami Lechów i Lechówek doszło do wypadku. 65-latek z nieustalonej na razie przyczyny stracił panowanie nad kierownicą. Bus zjechał z drogi i uderzył w drzewo – relacjonowała w rozmowie z portalem echodnia.eu aspirant Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Na miejscu zginął kierowca busa. Po kilku godzinach w szpitalu zmarł trener młodych piłkarzy, którzy podróżowali busem.

Czytaj też:

Wypadek podczas zawodów lotniczych w Łomży. Spadł mały samolotCzytaj też:

Łukasz Ż. zatrzymany w Niemczech. Nowe informacje od prokuratury