Zbigniew Ziobro „zaskoczony opinią ws. jego stanu zdrowia”. „Żaden biegły mnie nie badał”

„Opinia biegłego o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobro dotarła do komisji ds. Pegasusa. Wszystkie nieprawidłowości zostaną rozliczone” – poinformowała w mediach społecznościowych szefowa komisji Magdalena Sroka. Polityk zapowiedziała ujawnienie szczegółów w środę. Sroka była jednak pytana o sprawę na antenie TVN24.

Sprawa Pegasusa. Magdalena Sroka o przesłuchaniu byłego ministra sprawiedliwości

– Nie będę wchodziła w szczegóły tej opinii, ponieważ to są dane wrażliwe, natomiast dzisiaj stan zdrowia Zbigniewa Ziobry pozwala na to, żeby wezwać go przed komisje i mam nadzieję, że nie będzie unikał tej odpowiedzialności – zdradziła przewodnicząca komisji ds. Pegasusa. Przesłuchanie ma się odbyć w najbliższych tygodniach, a jego termin ogłoszony może być jeszcze w tym tygodniu. Przesłuchanie ma odbyć się na specjalnych warunkach i może być podzielone na dwugodzinne tury.

„Jestem zaskoczony, słysząc o wystawionej opinii o stanie mojego zdrowia, bo żaden biegły mnie nie badał, ani nawet ze mną nie rozmawiał. Co więcej, ani biegły, ani prokuratura czy komisja śledcza nie wystąpili do mnie o aktualną dokumentację medyczną! A przecież leczę się w kilku ośrodkach, także za granicą. Przechodzę obecnie bardzo intensywną rehabilitację, aby wrócić do zdrowia. To mocno wyczerpujące, ale jestem dobrej myśli” – napisał w mediach społecznościowych sam zainteresowany.

Zbigniew Ziobro o opinii biegłego ws. jego stanu zdrowia. Politycy Suwerennej Polski komentują

Do sprawy odnieśli się też politycy Suwerennej Polski. „Komisje śledcze – jak sądy kapturowe. P. Sroka jest tak mądra, że jej mądrości wystarczy za armię biegłych lekarzy. Parcie na szkło silniejsze niż rzetelna praca. Czego to nie zrobią, żeby przykryć potężną porażkę w zarządzaniu kryzysem powodziowym. Wstyd” – skomentowała z kolei Beata Kempa. „Państwo z tektury. Obecna władza bezczelnie kłamie” – dodał Michał Wójcik.

„W ramach »demokracji walczącej« pojawiło się nowe zjawisko. Badanie biegłego nie tylko bez dokumentacji medycznej, ale również bez żadnego badania. To po prostu najnowocześniejsza metoda na świecie. Jeszcze nieopatentowana. Lekarz łączy się z Księżycem. Następnie Lord Vader łączy się ze Sroką i wydaje opinie. Po drodze opinię konsultuje Trela z Kierwińskim na imprezie strażackiej. I już. Jest” – podsumował Patryk Jaki.

