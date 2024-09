Wstrząsająca relacja 8-latka zaatakowana pod kościołem. „Złapał mnie i dusił”

Do zdarzenia doszło w środę 25 września między godz. 17.15 a 17.30 na terenie przy kościele parafii Opatrzności Bożej na osiedlu mieszkaniowym Nowy Dwór we Wrocławiu. Do idącej chodnikiem 8-letniej dziewczynki nagle zbliżył się nieznane mężczyzna. Napastnik rzucił się na dziecko, po czym obezwładnił je i zaczął się z nim szarpać.

Wrocław. 8-latka napadnięta pod kościołem

Szczęśliwie 8-latce udało się wyswobodzić z rąk oprawcy i uciec. Po wszystkim mężczyzna przez kilka minut stał pod kościołem, obserwując okolicę. Następnie oddalił się. Na miejsce natychmiast przyjechał ojciec dziecka, który poinformował o zajściu policję.

Dziewczynka relacjonowała, że została napadnięta, gdy wracała ze szkoły. Z jej opowieści wynika, że mężczyzna złapał ją za szyję i dusił. Opowiadała, że był łysy, miał tatuaże i był cały czerwony na twarzy. Nagranie z całego zajścia, które trafiło do sieci, jest na tyle mało wyraźne, że nie widać twarzy napastnika. Ojciec dziecka na własną rękę próbuje szukać agresora.

– Film potwierdza, że było tak, jak mówi córka. Widać wyraźnie, że mężczyzna miał niedobre zamiary wobec mojego dziecka, widać jak złapał córkę i podniósł do góry, potem ona mu się wyrwała – opisywał mężczyzna.

Działania podjęła również wrocławska policja. Funkcjonariusze nie chcą na razie komentować całej sprawy. Poinformowali jedynie, że prowadzone są czynności i analizowane zapisy z monitoringu.

