Polskie wojsko wyśle wezwania. Trafią do 230 tys. osób, w tym również kobiet

Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało, że na początku 2025 roku wyśle wezwania do obywateli. Będą one rozsyłane między 3 lutego a 30 kwietnia i trafią do blisko 230 tys. osób, zarówno do kobiet, jak i mężczyzn. Wezwania te będą dotyczyły stawienia się a kwalifikację wojskową, podczas której określona zostanie zdolność do pełnienia służby wojskowej i nadana kategoria.

Wojsko wyśle wezwania do 230 tys. osób. Wyjaśniamy, do kogo trafią

Z informacji resortu obrony wynika, że wezwania trafią do:

kobiet urodzonych w latach 1998-2006 posiadających kwalifikacje przydatne do służby wojskowej

mężczyzn urodzonych w 2006 roku

mężczyzn urodzonych w latach 2001-2005, którzy nie mają przyporządkowanej kategorii wojskowej

osób urodzonych w latach 2023-2024, które zostały uznane przez komisje za czasowo niezdolne do służby wojskowej

osób po 18. roku życia, które zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej oraz osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia

Kwalifikacja wojskowa – kategorie

W Polsce nie ma obowiązkowej służby wojskowej, natomiast kwalifikację wojskową organizuje się, żeby określić zdolności obywateli do pełnienia służby wojskowej (wiąże się z tym nadanie określonej kategorii:

A oznacza: zdolny do służby wojskowej

B oznacza: czasowo niezdolny do służby wojskowej, najczęściej przez czasowe ogólne pogorszenie stanu zdrowia

D oznacza: niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk

E oznacza: trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej

Kwalifikacja wojskowa – co grozi za niestawienie się?

Za niestawienie się na kwalifikację wojskową grozi kara grzywny, która może wynosić od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Dodatkowo, osoba, która nie pojawia się na wezwanie, może zostać doprowadzona przez policję na kwalifikację. Na taką osobę może zostać również nałożona kara administracyjna – może trafić do rejestru osób, które uchylają się od obowiązku. Będzie to miało swoje konsekwencje np. wtedy, gdy będziemy się ubiegali o pracę w służbach mundurowych.

