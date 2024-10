Zatrzymanie Janusza Palikota. Prokuratura wnioskuje o areszt

– Chciałabym potwierdzić, iż prokurator dolnośląskiego pionu przestępczości zorganizowanej prokuratury krajowej przedstawił dzisiaj [4 października – przyp. red.] zarzuty Januszowi Palikotowi oraz dwóm jego współpracownikom, którzy byli prezesami spółek z grupy kapitałowej. Jeśli chodzi o Janusza Palikota, przedstawiono mu osiem zarzutów – jeden zarzut dotyczy przywłaszczenia, natomiast pozostałych siedem zarzutów – dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa oszustwa – informuje wrocławska delegatura PK.

Januszowi Palikotowi grozi do 20 lat więzienia

– Prokurator, po zakończeniu czynności procesowych, zdecydował o tym, że zostanie skierowany wobec Janusza P. wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Jeśli chodzi o pozostałych podejrzanych, zastosowano wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze, w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju, zakazu kontaktowania się ze świadkami, jak również poręczenia majątkowe – podała rzeczniczka PK.

– Jeden z zarzutów, pod którym stoi Janusz Palikot, zagrożony jest karą od trzech do 20 lat pozbawienia wolności (...), w odniesieniu pozostałych zarzutów – są to kary do 10 lat więzienia – wskazała.

