Huragan Kirk przyniesie ciepło. Nie potrwa ono jednak zbyt długo

Znajdujący się na Atlantyku huragan Kirk już zbliża się do zachodniej Europy. Choć do Polski nie dotrą aż tak silne wiatry, to i tak odczujemy jego efekty.

Aktualnie wiatry znajdującego się nad Atlantykiem huraganu Kirk sięgają nawet 200 kilometrów na godzinę. Kiedy dotrze do krajów zachodniej Europy – Francji, Portugalii i Hiszpanii – wiać będzie z prędkością nawet 130 kilometrów na godzinę. Nie można wykluczyć nawet lokalnych powodzi. Za naszą zachodnią granicę wiatr będący pozostałością po huraganie dotrze według prognoz w czwartek. W Niemczech przekraczać on może 100 kilometrów na godzinę. Podobnie w Belgii, Holandii i Luksemburgu. Kiedy wiatr dotrze do Polski, jego prędkość nie będzie aż tak niebezpieczna. Nie znaczy to jednak, że nie odczujemy jego wpływu. Odczujemy, ale w inny sposób. Najbliższy tydzień może przynieść ostatnie naprawdę ciepłe dni tego roku. Prognoza pogody na nadchodzący tydzień W poniedziałek temperatura na południowym zachodzie kraju sięgać będzie 18 stopni, podczas gdy w centrum 15 stopni, a na północnym wschodzie 11 stopni. We wtorek temperatura w większości kraju sięgać będzie 20 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie i południu, gdzie na termometrach pojawić się może 21 stopni. Tutaj ponownie najchłodniejszym punktem będzie północny wschód, gdzie termometry wskażą 15 stopni. Środa przyniesie drobne ochłodzenie na zachodzie, gdzie w większości miejsc termometry wskażą 17 i 18 stopni, oraz na południu, gdzie pojawić się może 14 stopni. W centrum i na wschodzie kraju temperatura sięgnąć może nawet 22 stopnie. Tego dnia mogą pojawić się opady w centrum i na zachodzie kraju. W czwartek niemal w całym kraju termometry pokażą około 20 stopni. Będzie to także ostatni ciepły dzień w tym tygodniu. W kolejnych dniach termometry wskazywać będą maksymalnie 15 stopni. Ponadto w piątek w całym kraju prognozowane są opady. Czytaj też:

Zimowa pogoda zaskoczyła turystów. TOPR o serii wypadków w TatrachCzytaj też:

To oni wybiorą następcę Franciszka. Papież ogłosił nowych kardynałów