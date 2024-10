To oni wybiorą następcę Franciszka. Papież ogłosił nowych kardynałów

Poszerzenie kardynalskiego grona o kolejne 21 osób papież Franciszek ogłosił w niedziele podczas cotygodniowej południowej modlitwy z pielgrzymującymi na placu Świętego Piotra w Watykanie – informuje agencja Reuters.

Oficjalna uroczystość mianowania nowych kardynałów dobędzie się 8 grudnia. Nadchodzący konsystorz – bo tak właśnie nazywa się takie zgromadzenie – będzie 10 zwołanym przez papieża Franciszka od czasu wybrania go w 2013 roku.

Kardynałem zostanie 99-letni Włoch

Nowi kardynałowie pochodzą z wielu krajów. Na liście znaleźć można osoby z Algierii, Argentyny, Brazylii, Chile, Indonezji, Japonii, Kanady, Peru, Serbii, Wielkiej Brytanii i Wybrzeża Kości Słoniowej. Najciekawsze ogłoszenie dotyczy jednak kandydata z Włoch.

Aby móc głosować w konklawe – czyli brać udział w wyborze nowej głowy Kościoła Katolickiego – kardynałowie nie mogą mieć więcej niż 80 lat. Takich osób na liście jest 20.

Dodatkowy kandydat to mający 99 lat włoski arcybiskup. Na jego mianowanie papież zdecydował się ze względu na wdzięczność za jego służbę Kościołowi.

Najmłodszym wybranym z 21-osobowej listy jest za to 44-letni Mykoła Byczok z Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.

Wybór kardynałów sugeruje wizję przyszłego papieża

Po dołączeniu do kardynalskiego grona 21 nowych nominatów, będzie ono liczyć 140 kardynałów elektorów, a aż niemal 80 proc. z nich będą to kardynałowie wybrani przez papieża Franciszka.

Choć teoretycznie prawo kościelne ogranicza liczbę kardynałów elektorów do 120, to liczba ta była w ostatnich latach niejednokrotnie przekraczana. Decyzja papieża wynikać może z faktu, że 14 kardynałów w przyszłym roku skończy 80 lat, przez co nie będą oni mogli zaliczać się do grona elektorów.

W kościelnej hierarchii kardynałowie zajmują drugie miejsce tuż za papieżem. Udział kardynałów elektorów wybranych przez papieża Franciszka może sugerować, że jego następca również będzie reprezentować podobną, postępową wizję Kościoła.

