Tylu kleryków rozpoczęło naukę w seminariach. Jest zaskoczenie

W roku 2024 w seminariach jest o 21 więcej kapłanów niż rok wcześniej. Dotychczas wyraźnie widać było tendencję spadkową w tym obszarze, tymczasem wiele wskazuje na to, że pewien procent młodych mężczyzn przychylniej patrzy na Kościół katolicki. Zobaczyli siebie na tej niełatwej drodze.

Rok akademicki 2022/2023 i 329 kleryków. 2023/2024 to 280 kolejnych. A rok 2024/2025?

Katolicka Agencja Informacyjna opublikowała najnowsze dane Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych. Wynika z nich, że w trwającym roku akademickim 2024/2025 do wszystkich seminariów dołączyło 301 kandydatów (część z nich – do ośrodków diecezjalnych, a kolejna – do seminariów zakonnych). Najwięcej kleryków przyjęto do seminariów w: Poznaniu, Przemyślu i Krakowie. W całym kraju w seminariach formuje się dziś 1594 mężczyzn, natomiast rok wcześniej (2023/2024) było ich 1690.

Nieznacznie wzrosła więc liczba kandydatów, biorąc pod uwagę ubiegły rok, kiedy to swoją drogę w seminariach rozpoczęło 280 młodych mężczyzn – podaje „Gość Niedzielny”.

A jak sytuacja przedstawiała się w roku akademickim 2022/2023? „Gazeta Wyborcza” podawała wtedy, że było ich o blisko 50 mniej niż rok później, gdy „pasterzem owieczek” zapragnęło zostać 329 młodych mężczyzn.

„Kawa, herbatka, koloratka”

Kto wie, może seminaria powinny spróbować w jakiś sposób zachęcić młodych, by chcieli swoje życie związać z Kościołem. Jedną z takich prób swego czasu podjęli klerycy z Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Choć bardzo się starali, to jednak w sieci pod materiałem wideo zebrali mieszane opinie.



„To nie jest piosenka, która ma zachęcać, żeby przyjść do seminarium” – „rapują” młodzi ludzie. „Kawa, herbatka, koloratka, taka kratka” – nucą, opowiadając z przymrużeniem oka o swojej codzienności. Film został opublikowany w drugiej połowie czerwca 2024, lecz do tej pory zobaczyło go zaledwie 22,5 tysiąca internautów.

