Polskie służby zaostrzają podejście do cudzoziemców. Wydalenie i „wilczy bilet”

We wtorek 8 października na łamach „Rzeczpospolitej” mogliśmy przeczytać o rosnącej liczbie cudzoziemców, którzy właśnie kończą odbywać kary za przemyt ludzi przez polską granicę. Rzecznik Śląskiego Oddziału Straży Granicznej Szymon Mościcki stwierdzał, że skoro nie respektują oni prawa, to ze względu na ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, są wydalani z Polski.

Cudzoziemcy deportowani i z „wilczym biletem”

Dziennik podaje przykłady Gruzina, który rok temu w Zwardoniu przewoził nielegalnie grupę obywateli Turcji oraz Syryjczyka, który przemycał ludzi przez granicę ze Słowacją. Dzięki współpracy służb, deportacje odbywają się bez niepotrzebnej zwłoki.

Zakłady karne błyskawicznie informują o każdym cudzoziemcu, który kończy odsiadywać wyrok. „Robią to nie od dziś, ale ostatnio Straż Graniczna zaostrzyła kurs. Powód? Coraz głośniej o przypadkach skrajnego lekceważenia prawa przez przybyszy” – zauważono w artykule.

Jak podkreślała „Rz”, deportowane są osoby, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, skazane za działanie w grupie przestępczej czy wielokrotnie łamiące przepisy. Oprócz deportacji, na cudzoziemców nakładany jest też zakaz ponownego wjazdu do strefy Schengen. Może on obowiązywać od kilku do nawet kilkudziesięciu lat.

Coraz więcej przestępstw w Polsce to sprawka cudzoziemców

Dziennik podał, że w 2023 roku w Polsce popełniło przestępstwa aż 17,3 tys. cudzoziemców, co stanowi wzrost o 2,4 tys. w porównaniu z rokiem poprzednim. Niemal co trzeci przypadek dotyczył jazdy po alkoholu (4,9 tys. kierowców ze stężeniem, stanowiącym przestępstwo). Z tej grupy około 70 proc. stanowili Ukraińcy, a 25 proc. Gruzini.

Z większym obciążeniem zmaga się też służba więzienna. W ciągu czterech ostatnich lat z 1267 cudzoziemców w polskich zakładach karnych, liczba ta doszła do 2407 takich osób.

