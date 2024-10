Sąd zadecydował ws. „Masy”. Były gangster skazany

Informację o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Łodzi wyroku ws. Jarosława Ł. przekazała we wtorek Prokuratura Krajowa. Jak czytamy, do skazania „Masy” doprowadził prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie.

Poza byłym gangsterem na ławie oskarżonych znalazł się także Zbigniew G., były Naczelnik Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w mieście oznaczonym w komunikacie jako „Ł”., oraz 20 innych osób.

Liczne zarzuty ws. Jarosława Ł. i Zbigniewa G.

Zarzuty w sprawie dotyczyły m.in. oszustw kredytowych polegających na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem szeregu banków, powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych oraz udzielania korzyści majątkowych, wyłudzania usług budowlanych, wyłudzania odszkodowań komunikacyjnych i ujawniania informacji niejawnych.

Ponadto w kontekście Zbigniewa G. mowa z jednej strony o „wielokrotnym udzielania korzyści majątkowych Naczelnikowi Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Ł. w związku z pełnioną przez niego funkcją publiczną”, a z drugiej o „przyjmowaniu korzyści majątkowych przez funkcjonariusza policji”.

Jarosław Ł. i Zbigniew G. skazani

W przypadku Jarosława Ł. Sąd zdecydował się na karę łączną 6 lat pozbawienia wolności i 550 stawek dziennych grzywny po 100 zł każda, co łącznie daje 55 tys. złotych. Zbigniew G. został skazany na łączną karę 5 lat pozbawienia wolności, zakaz zajmowania stanowisk w policji oraz 800 stawek dziennych grzywny po 100 zł każda – 80 tys. złotych łącznie.

Wyrok wydany 30 września 2024 roku przez Sąd Okręgowy w Łodzi nie jest prawomocny.

„Masa” trafi do więzienia?

Jarosław Ł. W latach 90. powiązany był z gangiem pruszkowskim. W 1999 roku został zatrzymany w związku z wymuszeniem rozbójniczym, jednak w 2000 roku szybko opuścił areszt i rozpoczął współpracę z prokuraturą. W 2002 roku „Masa” uzyskał status świadka koronnego, a jego zeznania pomogły w rozbiciu „Pruszkowa”.

