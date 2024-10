Mgła spowiła Pałac Kultury i Nauki. Doszło do nietypowego problemu

W nocy ze środy na czwartek, około godziny 1:20, do służb miejskich w Warszawie wpłynęła informacja od osób spacerujących wokół Pałacu Kultury i Nauki, że w okolicy górnych części PKiN, mniej więcej w rejonie zegara, unosi się dym – poinformował portal TVP3 Warszawa.

Na miejsce zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej. Strażacy weszli na górę i sprawdzili pomieszczenia Pałacu. Jak się jednak okazało, nie był to dym, tylko złudzenie optyczne. – To jedynie dość szybko przemieszczający się obłok – wytłumaczył mł. kpt. Maciej Jabłoński.

Warszawa. PKiN podświetlony na czerwono

W środę elewacja Pałacu Kultury i Nauki została podświetlona na czerwono z okazji Światowego Dnia Świadomości PANS/PANDAS. Jest to kampania na rzecz świadomości o chorobach, które są wciąż słabo poznane i błędnie diagnozowane u dzieci z nagłymi objawami neuropsychiatrycznymi po infekcjach.

Mgła otaczająca iglicę wyższych partii PKiN podświetlona dodatkowo na czerwono mogła sprawiać wrażenie zadymienia i rozwijającego się tam pożaru. Mł. kpt. Maciej Jabłoński zaznaczył, że „był to fałszywy alarm, ale w dobrej wierze” i zawsze warto pozostać czujnym.

Pałac Kultury i Nauki. Informacje

Pałac Kultury i Nauki jest najwyższym zabytkiem w Polsce. Budowę rozpoczęto w 1952 r. i trwała ona nieco ponad trzy lata. Budowla ma 46 kondygnacji w tym dwa podziemne. Wysokość Pałacu początkowo wynosiła 230,68 m. W roku 1994 dodano do iglicy wspornik antenowy, co spowodowało zmianę wysokości PKiN do 237 m.

Obecnie pod względem wysokości Pałac Kultury i Nauki zajmuje 19 pozycję w Europie. Zegar na szczycie Pałacu odsłonięto w Sylwestra 2000 r. Średnica każdej z czterech tarcz zegara wynosi 6,3 metra, a waga tarczy wraz ze wskazówkami 450 kilogramów. Długość wskazówki godzinowej wynosi 2,7 metra, a minutowej 3,54 metra. Na wszystkich tarczach zegara widnieje syrenka warszawska.

