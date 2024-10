„Niedyskrecje”: Dwa największe atuty Trzaskowskiego. 8 osób z PiS podejmie kluczową decyzję

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.

Wygląda na to, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, uznał, że jest już pewniakiem do walki o prezydenturę. Podobno zaczął się już umawiać z dziennikarzami na wywiady, które zostaną przeprowadzone w czasie kampanii prezydenckiej. A ostatnio w Warszawie nieustannie można zobaczyć jego twarz. Prezydenta Warszawy widziano na torze wyścigów konnych Służewiec podczas Wielkiej Warszawskiej. W komunikacji miejskiej na monitorach średnio co kilka minut można oglądać Trzaskowskiego – przy okazji otwarcia nowego centrum, olimpiady przedszkolaków lub promocji tygodnia bezpieczeństwa w stolicy.

Ewidentnie jest to jest wstęp do kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego.

Jedna z autorek „Niedyskrecji” obserwowała Trzaskowskiego podczas Wielkiej Warszawskiej i stwierdziła, że mieszkańcy stolicy nie podchodzą do prezydenta, żeby z nim porozmawiać, pogratulować wygranych wyborów lub zrobić selfie. Jest to dość zaskakujące, bo jednak prezydenci miast zwykle są zaczepiani przez mieszkańców.

Trzaskowski jednak wytwarza dystans, nie łapie kontaktu wzrokowego z otaczającymi go ludźmi i w rezultacie przechadza się w tłumie przez nikogo nie zaczepiany.

Choć kandydatura Trzaskowskiego do wyścigu prezydenckiego nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona, to – według Prawa i Sprawiedliwości – jest on pewnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej.