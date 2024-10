Były minister PiS uderza w Mariusza Kamińskiego. „Ma pewną przypadłość”

– Mariusz Kamiński ma pewną przypadłość, która go dyskwalifikuje. Ma chorobliwą nieufność i podejrzliwość wobec wszystkich. Znam go osobiście. Ma wręcz przekonanie, że cały świat jest zły. Tylko on wie, jak to można naprawić, jak można ten świat uzdrowić – stwierdził Dawid Jackiewicz w programie „Mówiąc Wprost”.

Dawid Jackiewicz, jak sam mówi: „brał udział w powstawaniu PiS 20 lat temu". W 2015 r. został powołany na ministra skarbu państwa w rządzie Beaty Szydło, co skutkowało wygaśnięciem jego mandatu europosła. Będąc wiele lat w Prawie i Sprawiedliwości, od podszewki poznał schematy funkcjonowania wewnątrz partii. Były poseł w programie „Mówiąc Wprost" zdradził sposób, w jaki rządzi Jarosław Kaczyński. – Każdy, kto mógł w przyszłości zagrozić, czy też stać się zagrożeniem dla przywództwa Jarosława Kaczyńskiego, koniec końców gdzieś tam był marginalizowany lub też tworzono mu konkurencję i generowano konflikt pomiędzy tymi środowiskami, tak aby były one zajęte własnymi sporami czy walką między sobą. Tak też powstał spór między Morawieckim a Ziobro i wieloma innymi obozami politycznymi, czy też frakcjami w Prawie i Sprawiedliwości – stwierdził. – Niemal wszystkie konflikty w Prawie i Sprawiedliwości zostały wygenerowane sztucznie na przestrzeni lat. Czasami oczywiście były one wynikiem jakichś tam animozji personalnych pomiędzy osobami, czy też innym stylem funkcjonowania, ale w większości przypadków, kiedy już się pojawiły, były potem pielęgnowane przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości.