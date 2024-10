Tusk nazwał Macierewicza „architektem smoleńskiego piekła”. Są wnioski do prokuratury

W czwartek 24 października Ministerstwo Obrony Narodowej przedstawiło raport zespołu, który oceniał działanie podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że ocena ta wypadła negatywnie we wszystkich badanych aspektach: legalności, gospodarności, rzetelności i celowości.

Tusk o Macierewiczu: Architekt smoleńskiego piekła

Dowiedzieliśmy się także o skierowaniu do prokuratury 41 wniosków na podstawie wspomnianego raportu. 24 z nich dotyczą samego Antoniego Macierewicza. Premier Donald Tusk postanowił odnieść się do tych działań i decyzji we wpisie na platformie X. Opublikował komunikat, w którym nie oszczędzał doświadczonego polityka.

„24 wnioski do prokuratury. Tak kończy architekt smoleńskiego piekła, prowokator i notoryczny kłamca, Antoni Macierewicz. To on na polecenie Jarosława Kaczyńskiego rozpętał polityczną wojnę domową, która ogarnęła cały kraj na długie lata. Zbrodnia i kara” – pisał szef rządu.

Politycy komentują raport z prac podkomisji Macierewicza

Po ujawnieniu oceny prac podkomisji smoleńskiej, politycy obozu rządzącego zabrali się za krytykę Antoniego Macierewicza. „Kontrola MON nie pozostawia złudzeń: fałszowali wyniki, niszczyli dowody, manipulowali eksperymentami. Zmarnowali ponad 80 milionów zł z publicznych pieniędzy na promocję Macierewicza i jego urojeń” – podsumował minister ds. Unii Europejskiej Adam Szłapka.

Europoseł PO Krzysztof Brejza komentował poszczególne wątki raportu przedstawiane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. „Macierewicz obnażony do szpiku kości. Kłamca, manipulator. Jeszcze dziś powinien złożyć mandat posła i być wyrzucony z PiS Inaczej – będzie to świadectwem akceptacji kłamstw przez cały PiS” – przekonywał Brejza.

„Tu trzeba działać szybko. Bo za chwilę być może będziemy musieli ich szukać na Białorusi czy Rosji. Jak najszybciej uchylenie immunitetu, zarzuty i wyrok. Za złodziejstwo, za wykorzystywanie narodowej tragedii. Za zdradę stanu” – komentował eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński.

