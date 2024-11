Wybuchy w Gdańsku. Spektakularna akcja CBŚP

Mieszkańcy gdańskiej dzielnicy Nowy Port byli świadkami serii wybuchów i intensywnych działań policyjnych. Jak ustaliła stacja RMF FM, była to część szeroko zakrojonej operacji Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) skierowanej przeciwko przestępczości narkotykowej.

Wybuchy w Nowym Porcie. To akcja antynarkotykowa CBŚP

Akcja miała miejsce we wtorek, 5 listopada. Funkcjonariusze CBŚP działali w różnych rejonach Gdańska, w tym w okolicach biurowców w Oliwie. W Nowym Porcie użyto granatów hukowych podczas zatrzymań, co wywołało słyszalne eksplozje. Na szczęście, w trakcie tych działań nikt nie odniósł obrażeń. Liczba zatrzymanych osób nie została jeszcze ujawniona.

CBŚP potwierdziło, że operacja była skierowana przeciwko osobom powiązanym z handlem narkotykami. Duża liczba zaangażowanych funkcjonariuszy miała na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno zatrzymanym, jak i osobom postronnym oraz samym policjantom. Działania realizowano na zlecenie Prokuratury Krajowej w Lublinie.

Zabezpieczono narkotyki warte 43 mln zł

Tego samego dnia Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Lublinie na terenie województwa mazowieckiego zlikwidowali kompletną linię produkcyjną substancji psychotropowej 3-CMC (tzw. klofedronu), zabezpieczając przy tym narkotyki o łącznej wartości ok. 43 mln PLN.

Według informacji opublikowanych przez policję, od stycznia do maja 2024 roku wszczęto 16 577 postępowań związanych z naruszeniem ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Dla porównania, w całym 2023 roku liczba takich postępowań wyniosła 37 728.

W pierwszych pięciu miesiącach 2024 roku zabezpieczono około 17,5 tony środków odurzających, podczas gdy w całym 2023 roku było to około 21 ton. Od stycznia 2022 roku do połowy kwietnia 2024 roku zabezpieczono łącznie 252,2 grama fentanylu i jego pochodnych. Warto zauważyć, że w Polsce nie stwierdzono dotychczas przypadków wytwarzania fentanylu ani konfiskaty prekursorów wykorzystywanych do jego produkcji.

