Sikorski zażartował z prawyborów na jubileuszu Kwaśniewskiego. „Jeszcze można wziąć udział”

Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europae” w piątek 15 listopada obchodziła swoje 20-lecie. Obchody były połączone z 70. urodzinami byłego prezydenta. Na spotkaniu pojawił się Radosław Sikorski. – Z jego strony to jest duże poświęcenie, bo trwają prawybory w Koalicji Obywatelskiej, a on zdecydował się być tutaj z nami, ale gwarantuję, że znajdzie pan tu swoich zwolenników. Proszę nie spisywać tego spotkania zupełnie na straty – zażartował Kwaśniewski.

Radosław Sikorski i Aleksander Kwaśniewski o prawyborach w Platformie Obywatelskiej

Lider polskiej dyplomacji odniósł się do słów byłego prezydenta w dalszej części spotkania. – Jeszcze można się zapisać do partii, zapłacić składkę i wziąć udział w przyszłym tygodniu – powiedział z uśmiechem Sikorski. Szef MSZ złożył również życzenia Kwaśniewskiemu, przy okazji uderzając w Andrzeja Dudę.

– Lista pana dokonań jest długa, nie sposób ich tu wszystkich wymienić. Wspomniał pan o swoim udziale w pracach nad opracowaniem i uchwaleniem Konstytucji 1997 roku, choć powiem szczerze, że sposób mianowania ambasadorów mógł być doprecyzowany – stwierdził Sikorski nawiązując do sporu z obecną głową państwa.

Urodziny byłego prezydenta. Minister spraw zagranicznych złożył życzenia: chciałbym serdecznie podziękować

– Z wrodzonej skromności nie wspomniał pan o swoim wkładzie w sukces Okrągłego Stołu. Zdaje się, że propozycja odtworzenia Senatu to pańska sprawka, co w wyborach 1989 r. powiększyło efekt psychologiczny zwycięstwa „Solidarności”, więc jako były senator w tym Senacie i były człowiek „Solidarności” chciałbym serdecznie podziękować. Były to wszystko wydarzenia o wymiarze historycznym – podsumował minister spraw zagranicznych.

