Kwaśniewski nie mógł ukryć wzruszenia. „Dzięki tej osobie, którą jest Jola...”

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski swoje 70. urodziny połączył z 20-leciem założenia swojej fundacji Amicus Europae. W przemówieniu z tej okazji składał liczne podziękowania i podkreślał wagę międzyludzkich kontaktów.

Aleksandr Kwaśniewski podziękował rodzinie i przyjaciołom

– Dziękuję wszystkim, dziękuję moim współpracownikom, którzy są na tej sali, jestem przekonany, że mamy powody do satysfakcji. Dziękuję moim przyjaciołom, z którymi współpracowałem, a inni dążyli mnie wsparciem, przyjaźnią i to taką niekoniunkturalną, bezwarunkową, taką, którą rozpoczęła się jeszcze w czasach studenckich, w których przecież nie wiedzieliśmy, co z nas wyrośnie, kto kim będzie, a wyszliśmy nie najgorzej i kontynuujemy, kultywujemy te kontakty, te przyjaźnie, co jest bardzo ważne– mówił.

Były polityk odnotował obecność byłej premier Ukrainy Julii Tymoszenko. – Nasze losy związały się szczególnie w połowie minionego dziesięciolecia. Z Patem Coxem byliśmy wysłannikami Parlamentu Europejskiego, żeby uwolnić więźniów politycznych. Wśród nich więźniem numer jeden była Julia. Dokładaliśmy wszelkich starań, zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy zrobić. To, że Julia tutaj jest z nami i tak świetnie wygląda, traktuje też jako osobistą satysfakcję – podkreślał.

Kwaśniewski o swojej żonie

Nie zapomniał też o podziękowaniach dla swojej rodziny, mówiąc o ogromnym wsparciu z jej strony. – Nie mogę się wzruszyć nadmiernie, ale chcę podziękować Joli, mojej żonie. Słuchajcie, za osiem dni będziemy świętować 45 lat małżeństwa. Wszystkim, szczególnie tym, którzy są na początku małżeńskiej drogi i nie wierzą, że to jest możliwe, mówię: to jest możliwe – zapewniał.

– Dzięki takiej osobie, którą jest Jola, jej dobroci i umiejętności zadbania o to, co jest podstawą, czyli o dom, o rodzinę, o córkę i z takim stworzeniem przestrzeni, w której ten nie do końca odpowiedzialny mąż może zajmować się swoimi pasjami, tak jak mnie się to udało – dodawał. Polecał też książkę małżonki, zatytułowaną po prostu „Pierwsza Dama”.

Sikorski obecny na imprezie fundacji Kwaśniewskiego

Kwaśniewski podziękował też obecnemu na imprezie Radosławowi Sikorskiemu. – Trwają prawybory w Koalicji Obywatelskiej, a on zdecydował się być tutaj z nami, ale gwarantuję, że znajdzie pan tu swoich zwolenników. Proszę nie spisywać tego spotkania zupełnie na straty – żartował. Pozwolił też szefowi MSZ na kilka słów z jego strony.

– Dziękuję za wspomnienie o prawyborach. Jeszcze można się zapisać do partii, zapłacić składkę i wziąć udział w przyszłym tygodniu – odpowiadał Sikorski, również żartując. – Proszę przyjąć wyrazy uznania, zdrowia, pomyślności – mówił dalej. – Lista pana dokonań jest długa, nie sposób ich tu wszystkich wymienić – stwierdził, wspominając m.in. pracę nad Konstytucją z 1997 roku.

