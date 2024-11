Zrobili Trzaskowskiemu „psikusa”, dzień później pojawili się ponownie. „Hucpa, bezczelność”

Rafał Trzaskowski w ramach prawyborów w PO odbywa podróż po Polsce. Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej w sobotę 16 listopada pojawił się Krakowie, gdzie przemawiał, a potem odpowiadał na pytanie uczestników spotkania. W pewnym momencie za jego plecami pojawiły się osoby z transparentem „CPK w Polsce, nie w Berlinie”. Trzaskowski zauważył napis i zapewnił, że poruszy ten wątek.

– Na tym to drodzy państwo polega, że jesteśmy partią demokratyczną, robimy otwarte spotkania, jeżeli pojawiają się jakieś postulaty, to oczywiście się do nich odniesiemy – zapewnił prezydent Warszawy. – Zadacie państwo pytanie, spokojnie, bez nerwów. Już uciekacie? – dodał po chwili zauważając, że osoby wychodzą. Trzaskowski podsumował, że „weszli, pokrzyczeli i wyszli”.

Działacze Sławomira Mentzena pojawili się na spotkaniu Rafała Trzaskowskiego

Jak się okazało za transparent odpowiedzialni byli działacze Nowej Nadziei Sławomira Mentzena. „Zrobiliśmy mu psikusa” – dodał Konrad Berkowicz z Konfederacji. W niedzielę wiceszef PO pojawił się w Katowicach i ponownie zobaczył ten sam baner.

– Zobaczcie, oni w Berlinie chcą coś budować. To jest niesamowite, jak ludzie są podatni na propagandę. To Konfederacja. Wydawałoby się, że Konfederacja nie lubi PiS-u, a przez cały czas te śpiewki PiS-owskiej propagandy powtarzają, ale o CPK też sobie porozmawiamy – powiedział tym razem Trzaskowski.

Prezydent Warszawy tłumaczy się ze słów o CPK i Berlinie

– Widzicie, że jak budowali np. największe lotnisko w Stambule, to najpierw rozwinęli tureckie linie lotnicze. Mówiłem, że Okęcie gwarantuje rozwój Warszawy. Pokazywałem przykład rozwalonego lotniska w Berlinie, to oni zrobili propagandę, że Trzaskowski mówi o Berlinie zamiast o CPK. Dzisiaj sytuacja wygląda inaczej i dzisiaj ktoś wreszcie ze mną o tym rozmawia – kontynuował prezydent Warszawy.

– Najpierw trzeba rozwinąć LOT, inwestować w Okęcie i dopiero później zacząć równolegle inwestować w CPK. Sytuacja się kompletnie zmieniła. To nie ja zmieniłem swoje zdanie, tylko w tej chwili rozmawiamy o konkretnym projekcie, a nie o mrzonkach. Paru gości pilnowało pustego pola za kosmiczne pieniądze. No klasyczny PiS. Hucpa, bezczelność, żadnych planów, a później oni się sadzą na patriotów – podsumował Trzaskowski.

