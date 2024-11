Decyzja PKW pozbawi PiS milionów złotych? Kaczyński o „dyktaturo-anarchii”

O odrzucenie sprawozdania finansowego PiS, Jarosława Kaczyńskiego zapytano na sejmowym korytarzu. Polityka zapytano w pierwszej kolejności, czy władze partii będą się odwoływać od niekorzystnej decyzji Państwowej Komisji Wyborczej.

Jarosław Kaczyński skomentował decyzję PKW

– Oczywiście, że będziemy, ale Ryszard Kalisz stwierdził, że PKW nie będzie liczyła się z wyrokami sądów. Żyjemy w czasach kompletnej dyktaturo-anarchii – mówił polityk. Jak stwierdził, decyzja PKW wynika z „łamania prawa przez obecną większość”. – Ona nie powinna być większością, bo my powinniśmy mieć zgodnie z rachunkiem, który tutaj obowiązuje, o jednego członka więcej – mówił, odnosząc się do większości w PKW.

W poniedziałek 18 listopada rzecznik Państwowej Komisji Wyborczej poinformował media o odrzuceniu przez ten organ sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym partii, której PKW już wcześniej odebrało 10,8 mln zł dotacji wyborczej, ma zostać też odebrane prawo do otrzymania trzyletniej subwencji.

Za decyzją o odrzuceniu sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości opowiedziało się pięciu członków PKW. Przeciwnych tej decyzji było czterech członków Komisji. W związku z tym partia ma stracić trzyletnią subwencję na utrzymanie, która wynosi ponad 75 milionów złotych.

Ryszard Kalisz o odrzuceniu sprawozdania finansowego PiS

– Przyjęliśmy sprawowania finansowe partii politycznych za rok 2023. Jednego sprawozdania nie przyjęliśmy, co było już wcześniej wiadome z uwagi na uchwałę z sierpnia tego roku – oznajmił w rozmowie z dziennikarzami członek PKW Ryszard Kalisz.

– Krótko mówiąc, kwestia tej subwencji została przez PKW ustalona i zadecydowano, że to sprawozdanie jest odrzucone. Od tej uchwały w ciągu siedmiu dni przysługuje odwołanie do SN, ale z uwagi na tę wcześniejszą uchwałę, którą przyjęła dzisiaj PKW musi to rozstrzygnąć Sąd Najwyższy w składzie z sędziami, którzy są sędziami, czyli którzy zostali powołani zgodzie z konstytucją – dodawał Kalisz.

