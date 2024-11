Właścicielem stacji TVN jest obecnie Warner Bros. Discovery. Amerykański koncern ma aktualnie spore problemy finansowe. Z raportu finansowego wynikało, że strata netto sięgnęła 10 miliardów dolarów.

TVN trafi pod młotek? PiS wyczuł niepowtarzalną okazję

Nie jest więc wykluczone, że już wkrótce stacja TVN trafi pod młotek. Według doniesień „Newsweeka” zainteresowanych zakupem TVN ma być kilku polskich miliarderów. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość miało wyczuć okazję i będzie chciało próbować doprowadzić do zakupu stacji przez zaprzyjaźnionego inwestora z Węgier.

PiS w sprawie TVN wiąże ogromne nadzieje ze zwycięstwem Donalda Trumpa. Dziennikarz Andrzej Stankiewicz podkreślał, że póki w USA rządzi Joe Biden, amerykańska administracja nieformalnie odradzała sprzedaż stacji Węgrom. „Tyle że od stycznia będzie rządził Trump, friend Orbana i psychofan Putina. A to otwiera dla PiS niepowtarzalną szansę na przejęcie TVN przy wsparciu lub co najmniej aprobacie Białego Domu” – czytamy na łamach „Newsweeka”.

Według nieoficjalnych ustaleń zabiegi Węgrów o zakup TVN miały wywołać spore poruszenie w koalicji rządzącej. Przedstawiciele rządu mieli – jeszcze przed wyborami w USA – podejmować próby kontaktu z ekipą Joe Bidena, aby przestrzec przed ewentualną transakcją.

Obajtek do reportera TVN24: Będę chodził jak do siebie

W tle pojawia się wątek Daniela Obajtka. Gdy były prezes Orlenu szedł na przesłuchanie do Najwyższej Izby Kontroli, gdzie miał się tłumaczyć m.in. z umowy sprzedaży udziałów Rafinerii Gdańskiej firmie Aramco, z jego ust padły zaskakujące słowa. – My się będziemy częściej spotykać, ale już u was niedługo. Będę tam chodził jak do siebie – rzucił w stronę dziennikarza TVN24.

