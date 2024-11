Tę partię coraz częściej popierają Polacy. PiS powinien „oglądać" się za siebie?

W badaniu Koalicja Obywatelska (KO) uzyskała najwyższe poparcie, wynoszące 35%. To wzrost o 1,7 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego badania, które zostało przeprowadzone w połowie października. Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość (PiS), które spadło o 0,4 punktu procentowego i uzyskało 32% poparcia.

Tę partię coraz częściej popierają Polacy

Z kolei Konfederacja, która zajęła trzecie miejsce, zanotowała wzrost o 0,8 punktu procentowego, osiągając 13% głosów.

Spory spadek odnotowała Lewica, która zdobyła 7% poparcia, co oznacza spadek o 1,8 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego sondażu. Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) również zdobyła 7%, co stanowi spadek o 0,9 punktu procentowego.

Inne opcje, takie jak „inna partia” czy „nie wiem/trudno powiedzieć”, uzyskały po 2% oraz 4%.

PiS powinien „oglądać" się za siebie?

Analizując wyniki, można zauważyć, że Koalicja Obywatelska utrzymuje stabilną pozycję lidera, z niewielkim wzrostem poparcia. PiS, mimo pewnych wahań, wciąż znajduje się na bardzo wysokim poziomie, blisko konkurenta. Konfederacja, z rosnącym poparciem, potwierdza swoją siłę w polskiej polityce. Jednocześnie spadek poparcia dla Lewicy oraz Trzeciej Drogi sugeruje, że te partie mogą mieć trudności w utrzymaniu swojego miejsca w wyścigu wyborczym.

W badaniu wzięło udział 1001 respondentów, a sondaż przeprowadzono w dniach 15-18 listopada.

