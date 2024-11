Duda zaliczył gigantyczną wpadkę. Nawrocki nie będzie zadowolony

Andrzej Duda został zapytany o nadchodzące wybory prezydenckie. – Koalicja Obywatelska przedstawiła Rafała Trzaskowskiego, a Prawo i Sprawiedliwość wspiera kandydata obywatelskiego – powiedział prezydent. Przy okazji zaliczył sporą wpadkę. Głowa państwa musiała bowiem spojrzeć w kartkę, aby przypomnieć sobie imię i nazwisko kandydata PiS. – To ciekawy kandydat. Jeśli chodzi o podejście do spraw historycznych i państwowych to jest bliski mojemu sercu – powiedział dodając, że cieszy się, że Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło go jako kandydata, któremu udziela poparcia.

twitter

Wkrótce więcej informacji.