Ujawnił tajemniczą wiadomość od polityka PiS. „Błaszczak to przy nim Obama”

Do wyborów prezydenckich pozostało jeszcze wiele miesięcy. Większość partii politycznych odsłoniła już karty w kwestii kandydatów. Prawybory w Koalicji Obywatelskiej wygrał Rafał Trzaskowski, który zdecydowanie pokonał Radosława Sikorskiego.

Wcześniej chęć ubiegania się o prezydenturę zgłosili Szymon Hołownia z Polski 2050, Sławomir Mentzen z Konfederacji oraz Marek Jakubiak.

Karol Nawrocki kandydatem PiS na prezydenta

W niedzielę 24 listopada ogłoszono, że kandydatem Komitetu Obywatelskiego z poparciem PiS będzie Karol Nawrocki, obecny prezes IPN. Oficjalnie jest on przedstawiany jako kandydat obywatelski a nie stricte partyjny.

– Jestem gotowy zostać prezydentem, bo całe życie jestem z wami, jestem obok was, znam Polaków i rozumiem wasze potrzeby. Tak, jestem jednym z was, chcę zostać waszym prezydentem, bo wiem i rozumiem, że Polska, żeby mogła być, to musi być wielka – mówił Karol Nawrocki podczas oficjalnej prezentacji w krakowskiej Hali Sokoła.

– Trzeba bronić Polski, trzeba bronić naszych wartości, nie pozwolić na zabranie nam symboli i ograniczenie naszej suwerenności. Chcę zostać waszym prezydentem, bo sam ciężko przez całe życie pracowałem i pracuję, tak, jak i wy, drodzy Polacy, ciężko pracujecie i musicie mieć prezydenta, który też będzie dla was ciężko pracował – dodawał.

Karol Nawrocki nie wywołał entuzjazmu w PiS?

Jak się jednak okazuje, kandydatura Karola Nawrockiego nie przekonuje wszystkich członków PiS. Dziennikarz Wojciech Szacki opublikował w mediach społecznościowych treść smsa, którego dostał od jednego z polityków Prawa i Sprawiedliwości, który pragnął pozostać anonimowy. „Mariusz Błaszczak to przy nim Obama. Bielan z Kurskim napisali mu wystąpienie, które przejdzie do annałów historii jako straszne” – brzmi treść wiadomości.

Z kolei dziennikarka TVN24 Arleta Zalewska cytowała nieoficjalne opinie polityków PiS, które wskazują na „umiarkowany entuzjazm, ale również na daleko idącą ostrożność” względem Karola Nawrockiego.

