W górach zawieje śnieżne, a na Bałtyku sztorm. Na czwartek IMGW ogłosił alerty

W nocy z środy na czwartek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, a na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Od zachodu ku centrum kraju ma nasuwać się strefa opadów deszczu, miejscami na północy oraz obszarach podgórskich w Sudetach deszczu ze śniegiem. Z kolei wysoko w Sudetach prognozowane są opady śniegu, a przyrost pokrywy śnieżnej ma wynieść 5 cm.

Jeśli chodzi o temperaturę, do według prognoz Instytutu temperatura minimalna wyniesie od 0°C na południowym wschodzie, około 2°C w centrum kraju do 5°C na zachodzie i nad morzem. Chłodniej tylko w kotlinach karpackich, od -5°C do -2°C.

Wiatr na wschodzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, na krańcach południowo-zachodnich miejscami silny, na zachodzie i południu w porywach do 60 km/h, na południu województwa śląskiego do 75 km/h, na obszarach podgórskich w Sudetach oraz południu Opolszczyzny do 85 km/h, południowo-wschodni i południowy. Wysoko w Karpatach porywy wiatru mają sięgnąć do 90 km/h, w Sudetach do 120 km/h i tam wiatr powodował będzie zawieje śnieżne.

Pogoda na czwartek 27 listopada

Z kolei w czwartek 27 listopada w dzień prognozowane jest duże zachmurzenie. IMGW przewiduje opady deszczu, miejscami na północy oraz obszarach podgórskich deszczu ze śniegiem, w górach i lokalnie na północnym wschodzie śniegu. Na północy, północnym wschodzie oraz miejscami w centrum prognozowana suma opadów ma wynieść od 10 mm do 12 mm. Wysoko w górach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm.

Prognozowana temperatura maksymalna od 4°C na północnym wschodzie, około 7°C w centrum do 8°C na zachodzie i 9°C lokalnie na południu.

IMGW przewiduje wiatr umiarkowany i dość silny, na krańcach południowo-zachodnich okresami silny, porywisty, na zachodzie i południu w porywach do 60 km/h, na obszarach podgórskich w Karpatach początkowo do 75 km/h, nad morzem miejscami do 75 km/h, na obszarach podgórskich w Sudetach oraz południu Opolszczyzny do 85 km/h, z kierunków południowych skręcający na zachodni, a na wybrzeżu na północny i północno-wschodni. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 100 km/h, w Sudetach do 130 km/h, wiatr powodował będzie zawieje śnieżne.

Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem

W związku z ogłoszonymi prognozami IMGW ogłosiło alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Obowiązują one w województwach:

podkarpackim, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, Krosno, jasielskim, gdzie ostrzeżenia ważne będą w godzinach 6-14 w czwartek;

śląskim, w powiatach: żywieckim, Bielsko-Biała, bielskim, cieszyńskim, pszczyńskim, gdzie alarmy obowiązywać będą w godzinach 2-11 w czwartek;

opolskim, w powiatach: głubczyckim, prudnickim, nyskim, gdzie alarmy ważne będą od północy w czwartek i wygasną o północy w piątek;

dolnośląskim, w powiatach południowych, gdzie ostrzeżenia ważne będą od północy w czwartek i wygasną o północy w piątek.

