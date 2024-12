Ostre spięcie Ziobry i Treli. Poszło o przymusowe doprowadzenie przed komisję śledczą

Sprawa przymusowego doprowadzenia Piotra Pogonowskiego, byłego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), przed sejmową komisję śledczą ds. Pegasusa wywołała ożywioną debatę polityczną.

Decyzja warszawskiego sądu, przychylająca się do wniosku komisji o przymusowe przesłuchanie Pogonowskiego, wzbudziła kontrowersje. Wcześniej Pogonowski trzykrotnie nie stawił się na posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa, powołując się na wrześniowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które uznawało komisję za niekonstytucyjną.

Ziobro pisze o hańbieniu togi. Ostra odpowiedź Treli

Do sprawy na swoim profilu na platformie X odniósł się Zbigniew Ziobro. Były minister sprawiedliwości ostro skrytykował decyzję sądu, nazywając ją „powrotem do mrocznych czasów PRL” i twierdząc, że sąd działa na polityczne zlecenie. Podkreślił, że będzie dążył do usunięcia z sądownictwa osób „hańbiących togę”.

„Sąd zignorował wyrok TK, przychylając się do oczekiwań Donalda Tuska. To powrót do mrocznych czasów PRL, gdy sędziowie realizowali polityczne zlecenia, popełniając zbrodnie sądowe. Każdy Polak jest dziś narażony na takie bezprawie. Pozbawienie przez sąd wolności prof. Pogonowskiego będzie ciężkim przestępstwem i zostanie bezwzględnie rozliczone. Usunięcie z sądownictwa osób, które hańbią togę, nastąpi nieuchronnie” — napisał Ziobro.

Ostre spięcie Ziobry i Treli. Poszło o doprowadzenie przed komisję śledczą

Na jego komentarz ostro odpowiedział Tomasz Trela z Lewicy, wiceszef komisji śledczej:

„Unika pan stawiennictwa przed komisją ds. Pegasusa, podzieli pan los pana Pogonowskiego. Skończył się czas, kiedy robił pan co i kiedy chciał. Skończył na zawsze!” — odpisał w mediach społecznościowych Trela.

Tło sprawy

Piotr Pogonowski, szef ABW w latach 2016–2020, obecnie członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, odmówił trzykrotnego stawiennictwa przed komisją, powołując się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które uznało prace komisji za niekonstytucyjne.

Jego przesłuchanie jest kluczowe ze względu na okres, w którym nadzorował ABW, czyli moment zakupu i potencjalnego wykorzystania systemu Pegasus w Polsce. Pegasus, oprogramowanie szpiegowskie izraelskiej produkcji, wzbudziło podejrzenia o nielegalną inwigilację polityków, dziennikarzy i działaczy społecznych, co wywołało kryzys zaufania wobec działań polskich służb specjalnych.

Czytaj też:

Brejza ostro o Kurskim. „Jest nikczemnikiem. Powinien zniknąć z życia politycznego”Czytaj też:

Czarne chmury nad Zbigniewem Ziobrą? Jest wniosek