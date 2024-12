Niż Ute da nam popalić. IMGW wydało alerty

Noc z poniedziałku na wtorek przyniosła wyjątkowo niskie temperatury na południu Polski. Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najzimniej było w Zakopanem, gdzie o godzinie 6:00 przy gruncie termometry wskazały -7,3 stopni Celsjusza. W ciągu dnia warunki atmosferyczne również nie będą zachwycać.

Wtorkowy poranek przyniósł mgły w kilku powiatach województwa świętokrzyskiego, ograniczające widzialność miejscami nawet do 100 metrów. W związku z tym IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla centralnej i wschodniej części województwa oraz dla powiatu dąbrowskiego w Małopolsce. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 11:00. Meteorolodzy zwracają uwagę, że mgły mogą powodować osadzanie się szadzi, co zwiększa ryzyko śliskości na drogach i chodnikach.

Chmury, opady, chłód

Wtorek zapowiada się głównie pochmurny, choć na południowym wschodzie kraju można liczyć na przejaśnienia. W pozostałych regionach należy spodziewać się deszczu, a w rejonie Przedgórza Sudeckiego również opadów deszczu ze śniegiem. W Sudetach natomiast prognozowane są opady samego śniegu. Na południowym wschodzie będzie sucho, choć w Beskidach i Bieszczadach możliwe są słabe mżawki.

Najchłodniejszym regionem we wtorek będzie północny wschód Polski, gdzie maksymalna temperatura wyniesie około 2 stopni Celsjusza. W centrum kraju termometry wskażą około 5°C, a na zachodzie oraz nad morzem można liczyć na temperatury do 7 stopni Celsjusza. Na terenach podgórskich wartości te będą wahać się od 1 do 4 stopni Celsjusza. Na szczęście wiatr nie będzie potęgował odczucia chłodu – w większości kraju będzie słaby lub umiarkowany, jedynie na obszarach podgórskich może być chwilami silniejszy.

Gdzie pogoda będzie najmniej sprzyjać?

Najtrudniejsze warunki atmosferyczne przewidywane są na północnym zachodzie, gdzie przez cały dzień utrzyma się duże zachmurzenie oraz opady deszczu. Na wschodnich terenach, takich jak Lubelszczyzna, Podkarpacie czy wschodnia Małopolska, warunki pogodowe w ciągu dnia przejściowo się poprawią, oferując nieco bardziej sprzyjającą aurę. W pozostałych regionach pogoda będzie stopniowo pogarszać się do niekorzystnej.

