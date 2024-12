Ważna osoba w polskim Kościele kupiła kochankowi apartament? „To nikomu nie przeszkadza”

Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński na łamach podcastu „Rachunek sumienia” odniósł się do ślubu Jacka Kurskiego w Łagiewnikach. – Jan Paweł II czyni ze świętości małżeństwa sztandar swojego pontyfikatu, a Jacek Kurski z jakichś powodów właśnie w tym miejscu postanowił zadrwić sobie z całego Kościoła i wszystkich polskich katolików – skomentował polityk Trzeciej Drogi.

– Setki tysięcy ludzi w Polsce, ja niektórych znam, także znanych nazwisk, przeżywają głęboko fakt, że będąc w drugim czy w trzecim związku nie mogą chodzić do komunii, są wyłączeni ze wspólnoty Kościoła. I proszę mi wierzyć, ja znam ludzi, dla których to jest bardzo bolesna sprawa – kontynuował Kamiński. Wicemarszałek Senatu zarzucił hierarchom polskiego Kościoła katolickiego hipokryzję.

Michał Kamiński: Huczy o apartamencie, który wybitny polski hierarcha kupił dla przyjaciela z Włoch

Kamiński ocenił, że Kurskiego od „dużej części polskich biskupów nie różni ostentacja w grzechu i w tym, żeby pokazywać temu narodowi, że im wolno więcej”. – W mediach są zdjęcia znanego polskiego hierarchy, który ze swoim włoskim przyjacielem trzyma się za ręce, prawda? Jedno z miast pięknych w Polsce huczy o apartamencie, który został kupiony dla przyjaciela – nazwijmy to ściągniętego z Włoch – wybitnego polskiego hierarchy – mówił polityk Trzeciej Drogi.

– Konserwatyści i liberałowie wiedzą, że ważna osoba w polskim Kościele swojemu kochankowi kupuje piękny apartament z historycznym widokiem. To nikomu nie przeszkadza. A także osobie, której to dotyczy, on nie uważa najwyraźniej, że kogokolwiek to gorszy. Bo oni wszyscy uważają, że ich to nie dotyczy. Powtórzę. To twarde nauczanie katolickie jest dla maluczkich, a nie dla nich -podsumował Kamiński.

