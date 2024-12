Pogoda na środę. Pochmurnie i z opadami, także deszczu ze śniegiem

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują w nocy z wtorku na środę zachmurzenie duże i całkowite. Jedynie na południowym wschodzie kraju zachmurzenia ma być małe i umiarkowane. Miejscami, głównie na Warmii i Mazurach oraz Suwalszczyźnie prognozowane są opady deszczu, na obszarach podgórskich i lokalnie na północy deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu.

Lokalnie, zwłaszcza na wschodzie, wystąpią silne zamglenia lub mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna wyniesie w nocy od -3°C na południowym wschodzie, około 3°C w centrum, do 5°C nad morzem; na obszarach podgórskich Karpat lokalnie od -6°C do -4°C. Miejscami ma być ślisko. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich, na wschodzie także południowy, a na północy okresami zmienny.

Pogoda na jutro, środa 4 grudnia

Z kolei w środę 4 grudnia IMGW zapowiada wystąpienie zachmurzenia duże i całkowitego. Większe przejaśnienia mają wystąpić rano na południowym wschodzie i wieczorem na południowym zachodzie. Okresami zapowiadane są słabe opady deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem, a na północy i południu także śniegu. W górach spadnie śnieg.

Temperatura maksymalna wyniesie od 1°C na południu, około 4°C na przeważającym obszarze kraju, do 6°C na Mazowszu i nad morzem. Chłodniej będzie na obszarach podgórskich Karpat, gdzie prognozowane jest od -2°C do 1°C i tam ślisko. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, przeważnie z kierunków zachodnich, na północy kraju skręcający na północno-wschodni, na wschodzie zmienny.

Alerty IMGW przed gęstą mgłą

W związku z prognozowaną pogodą synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia meteorologiczne przed gęstą mgłą.

„Na południowym wschodzie Polski obserwuje i w dalszym ciągu prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m. Lokalnie ślisko” – czytamy.

twitter

Ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 4:00 w województwach:

świętokrzyskim – powiaty: sandomierski, staszowski

podkarpacki w powiatach północnych

Czytaj też:

Niż Ute da nam popalić. IMGW wydało alertyCzytaj też:

Takiej pogody możemy spodziewać się w grudniu. Długoterminowa prognoza IMGW