Tragedia na komisariacie w Krakowie. Nie żyje mężczyzna

We wtorek 3 grudnia krakowscy policjanci zostali wezwani do jednej z kamienic na Kazimierzu. Powodem interwencji były odgłosy awantury domowej. Ostatecznie funkcjonariusze wtargnęli siłą do mieszkania.

Kraków. Makabryczne odkrycie policjantów

Po wejściu do środka, znaleźli ciężko ranną 24-letnią kobietę. W pomieszczeniu znajdował się również jej partner, który próbował odebrać sobie życie. Poszkodowana została natychmiast przewieziona do szpitala. Odniesione przez nią obrażenia były na tyle poważne, że mimo wysiłków lekarzy, jej życia nie udało się uratować.

Wyrwał policjantowi broń. Doszło do tragedii

Partner kobiety został zatrzymany przez policję. Dzień później funkcjonariusze z komisariatu przy ulicy Szerokiej chcieli przesłuchać mężczyznę. Do złożenia zeznań jednak nie doszło. W pewnej chwili zatrzymany wyrwał broń jednemu z policjantów, po czym zabarykadował się w jednym z pomieszczeń. Kilka minut później popełnił samobójstwo.

Czytaj też:

Spore utrudnienia na lotnisku w Krakowie. Loty przekierowane do KatowicCzytaj też:

Dramat pod Krakowem. Podał klientce pigułkę gwałtu, potem wykorzystał