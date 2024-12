Kontrowersje podczas ważnego szczytu. Sikorski: Nie będę wysłuchiwał tych kłamstw w spokoju

Radosław Sikorski przebywa na Malcie na spotkaniu ministerialnym Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Szef polskiej dyplomacji udzielił przed startem szczytu krótkiej wypowiedzi mediom. Sikorski podkreślił, że przybył na spotkanie z wysoką przedstawiciel do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej Kają Kallas.

Szef polskiego MSZ wspomniał o korzeniach tej organizacji, która zaczęła się jako proces helsiński jeszcze w latach 70., w czasie zimnej wojny. Sikorski wyjaśniał, że wtedy „postulatem ówczesnego bloku sowieckiego było uznanie granic w Europie, a postulatem Zachodu było przestrzeganie praw człowieka”.

Radosław Sikorski o szczycie OBWE. „Siergiej Ławrow przyjechał tu kłamać o agresji Rosji w Ukrainie”

– Dzisiaj Rosja nie szanuje ani granic ani nie przestrzega praw człowieka. Siergiej Ławrow przyjechał tutaj, żeby kłamać o rosyjskiej agresji w Ukrainie, dlatego nie będę wysłuchiwał tych kłamstw w spokoju. Rosja powinna albo zacząć przestrzegać zasad OBWE albo zostać wykluczona z tej organizacji – powiedział minister spraw zagranicznych Polski. Sikorski został zapytany, czy zaproszenie dla jego rosyjskiego odpowiednika było błędem.

– Jest to rzecz bardzo kontrowersyjna i sądzę, że nie będę jedynym członkiem tego zgromadzenia, który zbojkotuje wystąpienie Ławrowa – stwierdził szef polskiej dyplomacji. Sikorski dotrzymał obietnicy, a podobnie zrobiły delegacje Łotwy, Łotwy, Estonii i Czech. Kolejna sprawa dotyczyła sankcji dla szefa MSZ Rosji na wjazd do UE. – Sankcje obowiązują, tyle że według statutu organizacji prezydencja mogła je wyjątkowo na to spotkanie zawiesić – podsumował szef polskiego MSZ.

Szef polskiego MSZ o Rosji. „Korumpuje każdą organizację, do której dołącza”

W podobnym tonie brzmiała wypowiedź Sikorskiego dla mediów spoza naszego kraju. Minister spraw zagranicznych Polski wspomniał tam dodatkowo, że „Rosja miała szansę stać się bardziej europejska, naprawić i ucywilizować swoje zwyczaje, ale niestety jej tyrańska kultura polityczna wzięła górę”. – Rosja korumpuje każdą organizację, do której dołącza. Potrzebujemy Rosji, aby wycofała się z Ukrainy i tylko wtedy ta organizacja będzie miała sens – zakończył Sikorski.

