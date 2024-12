Ziobro ostro do Tuska. „Mam zajmującą lekturę na mikołajkowy wieczór”

Zbigniew Ziobro w ostrych słowach zwrócił się do Donalda Tuska. To pokłosie decyzji PiS o skierowaniu do prokuratury wniosku w sprawie premiera oraz Adama Bodnara.

Zbigniew Ziobro zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym zwrócił się bezpośrednio do premiera. „Donaldzie Tusku, mam dla ciebie zajmującą lekturę na mikołajkowy wieczór” – napisał były minister sprawiedliwości. W dalszej części wpisu doprecyzował, że „chodzi o zawiadomienie do prokuratury o rzekomych przestępstwach szefa rządu – działaniu w zorganizowanej grupie przestępczej i destabilizacji porządku prawnego”. „Lista jest długa, więc trochę ci to zajmie, ale przecież sam twierdzisz, że rozliczenia są najważniejsze. Więc będziesz już dzisiaj dokładnie wiedział, za co pójdziesz siedzieć. Gorąco pozdrawiam. Zbyszek” – ironizował polityk Prawa i Sprawiedliwości. PiS oskarża Tuska i Bodnara. Sprawa trafiła do prokuratury Słowa Zbigniewa Ziobry to pokłosie decyzji klubu PiS o złożeniu do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Donalda Tuska oraz Adama Bodnara. Zarzuty dotyczą rzekomego bezprawnego pozbawienia Dariusza Barskiego możliwości pełnienia funkcji Prokuratora Krajowego. Główne argumenty PiS koncentrują się na przekroczeniu uprawnień i działaniu poza granicami prawa w procesie odwoływania Barskiego ze stanowiska. Według PiS, te działania stanowiły przykład naruszenia prawa i mogły być elementem „zorganizowanej grupy przestępczej”. – Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury, iż w związku z działalnością ekipy Tuska istnieje uzasadnione podejrzenie, iż to uporczywe łamanie prawa spełnia przesłanki zorganizowanej grupy przestępczej. Zawiadomienie dotyczy ewidentnego złamania prawa i nielegalnego przejęcia prokuratury. Jest w tej sprawie orzeczenie Sądu Najwyższego, z którego wynika, że to prokurator Dariusz Barski sprawuje funkcje prokuratora krajowego, a nie przebieraniec (Dariusz) Korneluk — stwierdził Rafał Bochenek. Czytaj też:

Jak Polacy oceniają rząd Donalda Tuska? Jest nowy sondażCzytaj też:

Zaskakujący happening w Sejmie. Berkowicz w czapce Mikołaja dał prezent Tuskowi