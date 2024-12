Abp Jędraszewski ze specjalnym przesłaniem do księży. „Bądźcie jak aniołowie”

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia abp Marek Jędraszewski wziął udział w tradycyjnym spotkaniu opłatkowym w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich. Metropolita postanowił zwrócić się bezpośrednio do innych księży. – Jak nie cieszyć się z tego, że można odnieść do siebie słowa Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, że jest się białym aniołem, który blaskiem swoich skrzydeł prowadzi innych? – dopytywał. – Niech na waszych twarzach, obliczach, sylwetkach to Boże upodobanie znajduje swój odblask – dostrzegany przez innych – dodał. Arcybiskup zwrócił przy okazji uwagę na fakt, że za tym byciem białym aniołem oczywiście kryje się niemały trud, modlitwy i cierpienia, zmagań codziennych różnego rodzaju.

Składając świąteczne życzenia abp Jędraszewski podkreślił, że życzy przede wszystkim „przeżycia bliskości Pana Jezusa, który przychodzi do nas”. – Niech ogarnie swoim ciepłem, swoją światłością, po to, żeby tym światłem świecąc przyciągać innych do Tego, który tak nas umiłował, że stał się człowiekiem i ciągle chce nam błogosławić – mówił.

– Niech tajemnica wcielenia mocno dotyka, porusza serce i nadaje nowy sens istnienia apostolskim troskom, codziennym zmaganiom, aby serce biło dla Boga i Jego spraw, a posługa była wiernym, godnym, odważnym wypełnianiem Jego woli, wciąż rozeznawanym dla dobra, dla zbawienia osobistego i tych, do których On posyła w archidiecezji, w Kościele – odpowiedziała przedstawicielka osób konsekrowanych.

Metropolita krakowski w swoim krótkim wystąpieniu przypomniał także o zbliżającym się Roku Jubileuszowym, którego oficjalna inauguracja nastąpi w Boże Narodzenie w Watykanie. Rok Jubileuszowy, czyli inaczej rok święty jest w tradycji chrześcijańskiej czasem szczególnej łaski, w którym wierni mają sobie przypomnieć, że „cały świat pochodzi od Boga, od Boga zależy i do Boga zmierza”.

Czytaj też:

Religia w szkołach pod znakiem zapytania. Episkopat ostro o pomysle MENCzytaj też:

Kolęda 2024/2025. Wytyczne z Mysłowic mogą zaskoczyć. Mowa m.in. o „kasie”