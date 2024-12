Hołownia największym przegranym, Konfederacja na fali? Rok 2024 w polityce

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.

Zobacz fragment odcinka:

Podcast został zrealizowany we współpracy ze Studiem Plac.

PO przegoniła w mijającym roku PiS w sondażach, o co Donald Tusk starał się od dawna. Z jednej strony to zatem sukces, ale taki nie do końca. Po pierwsze, PiS od czasu do czasu wyprzedza jednak PO na pierwszym miejscu w rankingu politycznym. Po drugie, poparcie dla Koalicji Obywatelskiej rośnie, ale dla pozostałych partii rządzących maleje.

KO zjada elektorat innych partii rządzących, a przy tym bilans poparcia całej koalicji maleje i dziś suma poparcia wszystkich partii rządzących jest mniejsza od zsumowanego poparcia opozycji czyli PiS i Konfederacji.

Poza tym rząd Donalda Tuska jest pod koniec 2024 roku gorzej oceniany niż na początku roku, co też trudno uznać za sukces.

PiS z kolei utrzymało wysokie poparcie społeczne mimo utraty władzy w 2023 roku. Komentatorzy wróżyli partii Kaczyńskiego, że w wyniku zmasowanego ataku sądów, prokuratur, komisji śledczych et cetera poparcie dla niej spadnie poniżej 20 proc. Tymczasem PiS ciągle oscyluje w okolicach 30 proc. poparcia, co jest solą w oku rządzących. Polaryzacja społeczna jest cały czas silna.

Na dodatek na rocznicę nowego rządu pojawił się sondaż, w którym część badanych uznała, że pod rządami PiS żyło im się lepiej, niż pod rządami koalicji lewicowo-liberalnej.