IMGW ostrzega przed wiatrem. W porywach może osiągnąć prędkość 90 km/h

IMGW prognozuje, że w czwartek 2 stycznia pogoda będzie pochmurna. Spodziewane są opady deszczu i deszczu ze śniegiem, które na północy i w górach będą przechodzić w śnieg. Nad morzem możliwe są burze. Temperatura maksymalna wyniesie od trzech stopni Celsjusza we wschodniej części woj. zachodniopomorskiego do siedmiu kresek w Małopolsce. Termometry lokalnie pokażą na południu do 11 st. C. Najcieplej będzie przed południem, później nastąpi ochłodzenie.

Prognozy przewidują również porywisty wiatr, który zacznie słabnąć dopiero po południu. W porywach prędkość wiatru może wynieść od 55 km/h do 70 km/h, lokalnie w rejonach podgórskich Karpat do 90 km/h, a nad morzem do 80 km/h. Na północy i w górach możliwe będą zawieje śnieżne.

IMGW wydało żółte alerty. Dotyczą dziewięciu województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dwa rodzaje ostrzeżeń. Pierwszy z żółtych alertów dotyczy właśnie wiatru. Obowiązują on na całym Podlasiu oraz w niektórych powiatach woj. mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego.

Ostrzeżenia obowiązują w różnych dniach i godzinach, w zależności od regionów. Alerty najwcześniej będą obowiązywać od czwartku od godz. 15, a zostały wydane najpóźniej do piątku do godz. 15. Aktualny stopień i długość ostrzeżeń IMGW można śledzić na stronach Instytutu.

Ostrzeżenia przed oblodzeniem

Drugi rodzaj alertów dotyczy oblodzenia. Ostrzeżenia są aktualne na Warmii, Mazurach, Pomorzu oraz w powiatach suwalskim, sejneńskim i augustowskim w woj. podlaskim, a także w powiatach szczecineckim, sławieńskim, kołobrzeskim, białogardzkim, koszalińskim i w Koszalinie w woj. zachodniopomorskim.

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna wyniesie około trzy stopnie Celsjusza na minusie, a przy gruncie około pięć kresek poniżej zera. Alerty będą obowiązywać od piątku od godz. 16 do soboty do godz. 9.

