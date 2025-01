Kolęda 2025. Ksiądz o zawartości kopert. Ujawnił szczegóły

Rozpoczął się czas przeprowadzania wizyt duszpasterskich, czyli tzw. kolędy. W zależności od parafii księża albo chodzą od drzwi do drzwi, albo odwiedzają tylko tych parafian, którzy wypełnili formularz, wyrażając w ten sposób chęć przyjęcia kapłana w swoim domu.

„Za organizację wizyty duszpasterskiej odpowiedzialny jest miejscowy ksiądz proboszcz, chyba, że w danej diecezji zostały wydane jakieś szczególne rozporządzenia przez biskupa diecezjalnego. Konferencja Episkopatu Polski nie wydaje wytycznych dotyczących przeprowadzania wizyt duszpasterskich” – poinformowało Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski w komunikacie przesłanym do redakcji „Wprost”.

Kolęda 2025. Na co przeznaczane są pieniądze z kopert?

Tematem, który często powraca, kiedy jest mowa o kolędzie, jest wątek finansowy. Ks. Sebastian Picur, który zyskał popularność na TikToku, odpowiedział na kilka pytań związanych z kwestią dotyczącą finansów. Jedna z internautek podzieliła się swoim doświadczeniem z przebiegu wizyty duszpasterskiej. Jak poinformowała, „zanim ksiądz weźmie kopertę to pyta, czy mamy na życie, czy nam nie braknie”. „Wielu księży podczas kolędy odmawia wzięcia koperty, widząc niełatwą sytuację rodziny” – czytamy w odpowiedzi ks. Picura.

Inny internauta był ciekawy, na co przeznaczana jest zawartości kopert, do których wierni składają finansowe ofiary. Na co wydawane są zebrane pieniądze? „Czy są one po prostu dla księdza?” – dopytywał użytkownik mediów społecznościowych. Ks. Picur wyjaśnił, że cel, na które są przeznaczane datki, zależy „od lokalnej sytuacji”. Wskazał, że ofiary wydawane są na: „budowę, remont, wyposażenie, utrzymanie parafialnej świątyni”, „potrzeby duszpasterskie parafii, diecezje”, „dzieła miłosierdzia”. Zaznaczył, że środki stanowią też dar za posługę.

W niedanym sondażu dla „Wprost” zapytaliśmy Polaków, czy planują przyjąć księdza po kolędzie. 48,9 proc. deklaruje, że zamierza spotkać się z duchownym, 37,7 proc. nie ma takich planów, a 13,4 proc. nie podjęło decyzji w tej sprawie.

Czytaj też:

Ksiądz z Warszawy otworzył kawiarnię, w której płaci się „co łaska”. Wcześniej robił imprezy pod mostemCzytaj też:

Proboszcz nie pojawił się na świątecznej mszy. Chwilę później znaleziono jego ciało