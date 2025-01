Ryszard Czarnecki o związku syna z Marianną Schreiber. „To wyzwanie dla obu stron”

Pod koniec listopada 2024 r. ujawniony został związek Przemysława Czarneckiego z Marianną Schreiber. – Jesteśmy na razie na etapach wychodzenia ze związków z poprzednich małżeństw. Teraz nie planujemy ślubu, ale w przyszłości go nie wykluczamy. Układa się nam. Raz jest lepiej, a raz gorzej. Jesteśmy razem, kochamy się i tyle – powiedział „Super Expressowi” polityk PiS.

Ryszard Czarnecki: Nie będę wybierał żon, czy partnerek życiowych swoim synom

– Nie będę wybierał żon, czy partnerek życiowych swoim synom. Wierzę, że dokonają dobrych wyborów. Co do związku Przemka z Marianną Schreiber, to kibicuję im, trzymam kciuki! – skomentował z kolei Ryszard Czarnecki.

– Na pewno będę ich wspierał i będę się cieszył, jeśli im się powiedzie. Marianna byłaby fajną, dobrą synową, bo jest dobrym człowiekiem. Życie bywa skomplikowane, mam na tyle dużo lat, że wiem, iż nie zawsze sytuacje są idealne, jak z romantycznych filmów. Samo życie. Ten związek to wyzwanie dla obu stron, trzymam kciuki za ich miłość! – dodał były europoseł Prawa i Sprawiedliwości.

Ryszard Czarnecki chwali Mariannę Schreiber

To nie pierwszy raz, kiedy Ryszard Czarnecki odnosi się do związku syna z Marianną Schreiber. – Pani Marianna jest na pewno bardziej mądra, inteligentna, bardziej miła niż jej obraz medialny. Absolutnie zyskuje przy poznaniu osobistym. Nie poznałem jej teraz, bo już wcześniej mi ją Przemysław przedstawiał. To było szereg tygodni temu – mówił.

Były europoseł PiS przyznał, że ceni celebrytkę za „wartości rodzinne, które są u niej autentyczne”. – Życzę im jak najlepiej. Bycie razem to nie jest łatwa rzecz. Sam o tym wiem, ze swojego długiego życia. Jeżeli będą mądrzy i będą chcieli, to będą razem – podsumował Ryszard Czarnecki.

